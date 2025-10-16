Sénégal: Forum national sur le Livre et la Lecture - Le Président Faye appelle à une renaissance de la littérature

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce jeudi 16 octobre 2025 la cérémonie d'ouverture du Forum national sur le Livre et la Lecture, un événement inédit dédié à la refondation du secteur.

Le Chef de l'État a appelé à « une renaissance du livre » pour construire un Sénégal souverain, cultivé et ancré dans ses valeurs. Dans un discours fort et empreint de lyrisme, le Président Faye a magnifié le rôle du livre dans l'émancipation intellectuelle et culturelle.

« Le Sénégal souverain, juste et prospère que nous voulons se construira avec des esprits libres. L'école de cette liberté, c'est le livre », a déclaré le Chef de l'Etat. Saluant écrivains, éditeurs, bibliothécaires et lecteurs, il les a qualifiés de « bâtisseurs invisibles de notre humanité commune ».

Le Chef de l'État a inscrit ce forum dans une vision de transformation durable du secteur. Il a invité les professionnels à proposer des solutions concrètes pour moderniser les bibliothèques, renforcer la filière et promouvoir le livre en langues nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président Diomaye Faye a aussi annoncé la réinvention de la Foire internationale du livre et du Salon national du Livre, afin de repositionner Dakar comme un centre culturel majeur du continent. « Ma volonté est claire : faire du livre un pilier du développement et du rayonnement du Sénégal », a-t-il souligné.