Sénégal: Forum national sur le Livre et la Lecture - Le Président Faye appelle à une renaissance de la littérature

16 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce jeudi 16 octobre 2025 la cérémonie d'ouverture du Forum national sur le Livre et la Lecture, un événement inédit dédié à la refondation du secteur.

Le Chef de l'État a appelé à « une renaissance du livre » pour construire un Sénégal souverain, cultivé et ancré dans ses valeurs. Dans un discours fort et empreint de lyrisme, le Président Faye a magnifié le rôle du livre dans l'émancipation intellectuelle et culturelle.

« Le Sénégal souverain, juste et prospère que nous voulons se construira avec des esprits libres. L'école de cette liberté, c'est le livre », a déclaré le Chef de l'Etat. Saluant écrivains, éditeurs, bibliothécaires et lecteurs, il les a qualifiés de « bâtisseurs invisibles de notre humanité commune ».

Le Chef de l'État a inscrit ce forum dans une vision de transformation durable du secteur. Il a invité les professionnels à proposer des solutions concrètes pour moderniser les bibliothèques, renforcer la filière et promouvoir le livre en langues nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président Diomaye Faye a aussi annoncé la réinvention de la Foire internationale du livre et du Salon national du Livre, afin de repositionner Dakar comme un centre culturel majeur du continent. « Ma volonté est claire : faire du livre un pilier du développement et du rayonnement du Sénégal », a-t-il souligné.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.