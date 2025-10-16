Sénégal: Les Lions affronteront le Brésil en amical le 15 novembre

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé la tenue d'un match amical entre le Sénégal et le Brésil le 15 novembre 2025 à l'Emirates Stadium de Londres, domicile du club anglais Arsenal.

Cette rencontre de prestige entre les Lions de la Teranga et la Seleção s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, ainsi que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Ce sera la troisième confrontation entre les deux sélections. En 2019, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul (1-1) avant que le Sénégal ne s'impose 4-2 en 2023 à Lisbonne. Le choix de Londres, une capitale cosmopolite, permettra aux deux équipes de bénéficier d'un cadre idéal et d'une visibilité internationale. Le coup d'envoi est prévu à 16 heures, heure locale.