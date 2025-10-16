Ethiopie: Le Centre d'excellence des médias éthiopiens a été lancé

Addis-Abeba — Le Centre d'excellence des médias éthiopiens a été officiellement inauguré aujourd'hui, marquant une étape décisive dans l'évolution du paysage médiatique du pays.

La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs hautes autorités, parmi lesquelles le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chafo, la ministre de la Communication, Enatalem Melese, le conseiller aux affaires sociales du Premier ministre, diacre Daniel Kibret, ainsi que le directeur général de l'Autorité éthiopienne des médias, Samson Mekonnen.

Conçu pour renforcer le professionnalisme et la qualité du journalisme éthiopien, le centre offrira des programmes de formation et de développement des compétences à l'intention des journalistes et des institutions médiatiques.

Dans son allocution, le président Tagesse Chafo a souligné qu'un secteur médiatique fort et crédible constitue un pilier essentiel de la démocratie, de la transparence et de l'engagement citoyen.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, le centre contribuera à autonomiser les journalistes tout en promouvant la paix, le développement et la bonne gouvernance.

Il a également réaffirmé l'engagement du Parlement à soutenir la croissance du secteur médiatique afin de préserver la sécurité nationale et les intérêts publics.

Pour sa part, le diacre Daniel Kibret a indiqué que le centre d'excellence servira de moteur à la construction d'un secteur médiatique fondé sur les réalités du pays.

Il a précisé que le centre concentrera ses activités autour de quatre axes principaux : la promotion des intérêts nationaux, le renforcement de l'unité multinationale, la valorisation des grands récits nationaux et la sensibilisation du public à la prospérité du pays.

Le directeur général Samson Mekonnen a, quant à lui, mis en avant le rôle du centre dans la recherche et la formation des journalistes et décideurs, notamment dans les domaines des élections, de la paix, de l'eau et du journalisme minier.

Il a conclu en affirmant que le Centre d'excellence des médias s'efforcera de bâtir un paysage médiatique dynamique, conforme aux standards internationaux, au service du développement et de la stabilité nationale.