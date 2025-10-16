Ethiopie: Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie a présenté une vue d'ensemble détaillée du programme de réformes en cours dans le pays

16 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), Eyob Tekalign, a pris part à un dialogue politique de haut niveau avec des investisseurs institutionnels internationaux, en marge des Assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Organisé par le Standard Bank Group, cet échange a rassemblé des investisseurs influents venus d'Europe, des États-Unis et d'Afrique pour débattre des perspectives économiques et politiques du continent.

Au nom de l'Éthiopie, le gouverneur Eyob a participé à une session consacrée aux réformes macroéconomiques, aux perspectives de croissance et aux opportunités d'investissement offertes par le pays.

Les discussions ont permis aux investisseurs d'interroger la délégation éthiopienne sur la trajectoire de croissance du pays, l'évolution de l'inflation, la balance des paiements, la réforme du régime de change et les orientations de la politique monétaire.

Eyob Tekalign a présenté une analyse approfondie du programme de réformes économiques de l'Éthiopie, mettant en avant les initiatives de la Banque nationale pour préserver la stabilité macroéconomique, moderniser le système financier et renforcer la confiance des investisseurs.

Il a précisé que ces réformes visent à stabiliser les prix et le cadre extérieur, à favoriser l'inclusion financière et à accélérer la transition vers un régime de change davantage guidé par le marché.

Le gouverneur a également réaffirmé que la politique monétaire de la NBE demeure centrée sur une gestion prudente des liquidités et sur la réduction progressive de l'inflation vers un taux à un chiffre, tout en soutenant une croissance durable et inclusive.

Cette rencontre a offert une plateforme stratégique pour réaffirmer l'engagement de l'Éthiopie en faveur des réformes économiques et pour renforcer le dialogue entre les décideurs nationaux et la communauté mondiale des investisseurs.

La participation active de la Banque nationale d'Éthiopie à ces Assemblées annuelles illustre la volonté du pays de consolider ses partenariats internationaux, d'améliorer la transparence de ses politiques économiques et de positionner l'Éthiopie comme une destination d'investissement fiable et prometteuse sur le continent africain.

