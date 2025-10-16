Ethiopie: L'ambassadeur du Canada a exprimé sa volonté d'élargir la coopération économique avec le pays

Addis-Abeba — Le Canada et l'Éthiopie disposent d'un vaste potentiel de collaboration dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l'aérospatiale, les énergies renouvelables, l'exploitation minière et l'éducation, a déclaré à l'Agence éthiopienne de presse (ENA) le nouvel ambassadeur du Canada en Éthiopie, Nicolas Simard.

Après avoir présenté ses lettres de créance au président Taye Atske Sellasie, l'ambassadeur a indiqué avoir eu un échange constructif avec le chef de l'État, portant sur des questions de paix, de sécurité et de coopération économique.

« Nous avons discuté de nombreux sujets d'intérêt commun, en particulier dans le contexte de la paix, de la sécurité et du développement économique », a précisé M. Simard.

Il a ajouté : « J'ai souligné au président que nos deux pays ont beaucoup à accomplir ensemble pour soutenir des secteurs clés de nos relations économiques, tels que l'aérospatiale, les énergies renouvelables, l'exploitation minière et l'éducation. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La présentation des lettres de créance coïncide avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et l'Éthiopie, une étape marquante dans leur partenariat bilatéral.

Selon l'ambassadeur, l'Éthiopie constitue le principal partenaire africain du Canada en matière d'aide au développement, avec un appui annuel d'environ 195 millions de dollars canadiens, ce qui en fait le deuxième bénéficiaire mondial après l'Ukraine.

Abordant les perspectives futures, M. Simard a souligné que la stabilité régionale et le développement économique sont étroitement liés.

« Une coopération économique durable ne peut se réaliser sans la paix et la sécurité. C'est pourquoi nous travaillons aux côtés de l'Éthiopie pour renforcer ces fondements essentiels », a-t-il expliqué.

Fort d'une large expérience diplomatique en Afrique, ayant servi comme ambassadeur au Congo, en République démocratique du Congo et au Mali, M. Simard a affirmé être heureux de reprendre ses fonctions sur le continent.

Il a également évoqué la nouvelle stratégie africaine du Canada, lancée en mars dernier, qui vise à renforcer la présence canadienne sur le continent et à accroître les investissements dans les domaines économiques, la paix et la sécurité.

L'ambassadeur Simard s'est dit confiant dans l'avenir des relations canado-éthiopiennes, qu'il souhaite voir s'étendre au-delà de la coopération traditionnelle au développement pour inclure de nouveaux partenariats économiques et stratégiques.