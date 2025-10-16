Ile Maurice: Un suivi en temps réel des autobus dès 2026

Le secteur du transport public s'apprête à connaître une transformation majeure. Lors d'une conférence de presse à la National Land Transport Authority (NTLA) à Cassis, mardi, le ministre du Transport, Osman Mahomed, a annoncé la recomposition du Disciplinary Committee. Il a aussi annoncé la mise en place du Fleet Management System - un système de suivi technologique des autobus à l'échelle nationale. Un investissement de Rs 70 millions est prévu pour ce projet.

Ce Disciplinary Committee a été recomposé suite à la décision du Conseil des ministres en juillet. Il sera présidé par Me Aratee Prayag, avouée, assistée d'un vice-président également issu du domaine judiciaire. «Deux personnes très connues dans le domaine judiciaire», a souligné le ministre. Quatre autres membres, tous des anciens fonctionnaires, ont été nommés par le Premier ministre, conformément aux dispositions légales.

Osman Mahomed a expliqué que la recrudescence de plaintes concernant les services d'autobus, notamment pour le non-respect des horaires, a motivé la réactivation de ce comité. «Nous recevons beaucoup de plaintes dans le domaine du transport public. Le comité disciplinaire aura pour mission d'enquêter et de sanctionner les chauffeurs ou receveurs en cas de manquement», a-t-il précisé.

Le ministère introduira deux outils technologiques : le Fleet Management System et l'Integrated Bus Information System. Ces systèmes permettront à la NTLA de suivre en temps réel les déplacements de tous les autobus à partir d'un centre de contrôle situé à Cassis. «Aujourd'hui, il est impossible de suivre la progression de chaque autobus, faute de personnel. Grâce à ces systèmes, nous pourrons enfin assurer un meilleur contrôle du réseau.»

Le ministre a précisé que le tender pour l'installation des caméras et du système GPS sera lancé d'ici la fin du mois, et que le Fleet Management System sera opérationnel dès le début de l'année prochaine.

Par ailleurs, Osman Mahomed a annoncé que le Bus Services Bill, en cours de rédaction sur instruction du Conseil des ministres, sera bientôt présenté au Parlement pour devenir la Bus Services Act - une première loi complète encadrant les services d'autobus.