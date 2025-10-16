Ile Maurice: La campagne d'économie d'énergie testée dès le premier jour

Lancée le mercredi 15 octobre, la campagne nationale d'information sur l'efficacité énergétique, visant à encourager la population à adopter des gestes responsables et à réduire sa consommation durant les heures de pointe, a été mise à l'épreuve dès son premier jour avec le déclenchement d'une alerte rouge du Energy Alert Warning System.

Pour comprendre les raisons du passage à l'alerte rouge dès le premier jour de la campagne, Thierry Ramasawmy, responsable de communication du CEB, apporte des précisions.

«Trois moteurs étaient hors réseau, soit environ 80 mégawatts d'électricité indisponibles», indique-t-il. Face à cette situation, le CEB a déclenché le protocole d'alerte pour inciter l'ensemble des consommateurs à réduire leur demande en électricité.

Le responsable précise que les prévisions de la demande tournaient autour de 445 à 450 mégawatts, alors que la production disponible ne dépassait pas 466 mégawatts. «C'est l'une des raisons pour lesquelles on a enclenché tout de suite le protocole, afin que les gens prennent conscience de l'enjeu du problème et du fait que les réserves sont à moins de 15 % de leur capacité.»Grâce à la remise en service d'un moteur à la centrale de Fort-George, qui a permis de repasser au code vert, la situation est rapidement revenue à la normale dans la soirée. *

«Parallèlement, les Mauriciens ont bien réagi. Beaucoup ont réduit leur consommation, notamment entre 18 h et 21 h, ce qui nous a permis d'éviter toute coupure, avec le soutien des hôtels inclus».

Certains ont cru que le pays allait plonger dans le noir, mais ce n'était pas le cas. «Le délestage est le dernier des recours. Le CEB dispose d'un plan de délestage, notamment partiel. Cela signifie que si l'on doit couper l'électricité dans une partie du Nord, une autre partie du Sud sera également concernée, tandis que l'Est et l'Ouest continueront d'être alimentés. Le délestage se fait de manière rotative, ce qui permet de maintenir la production et la consommation d'électricité à flot. Et cela ne dure pas longtemps : une heure au maximum», précise-t-il.

Rappelons que cette campagne, conduite par le CEB en collaboration avec l'Energy Efficiency Management Office (EEMO), s'appuie sur un système d'alerte à trois niveaux -- vert, jaune et rouge. Elle a pour but d'informer la population en temps réel et d'encourager chacun à adopter des gestes simples afin de prévenir toute surcharge du réseau, garantissant ainsi la stabilité de l'électricité pendant les heures de pointe.

Chaque geste compte pour alléger la pression sur le système électrique du pays. La CEB recommande notamment d'éteindre les lumières et appareils inutilisés, de régler les climatiseurs à 26 °C ou de les éteindre pendant la période d'alerte, de reporter l'utilisation du lave-vaisselle, de la machine à laver ou du sèche-linge après 21 h ou tôt le matin, et d'éviter de recharger les véhicules électriques ou tout autre appareil énergivore durant ces heures critiques. Bien que simples, ces mesures contribuent à prévenir les coupures et à maintenir la stabilité du réseau national.