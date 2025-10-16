Ile Maurice: Au-delà des 350 000 repas distribués, une collaboration de coeur

Le lundi 13 octobre restera une journée mémorable pour plusieurs employés d'Innodis. En quittant leurs bureaux pour rejoindre les locaux de l'association Safire, ils ont partagé bien plus qu'un repas avec des enfants en situation de vulnérabilité : cela a également été un moment d'émotion, de solidarité et d'engagement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat entre Innodis et FoodWise, en place depuis 2019.

L'entreprise contribue régulièrement en offrant ses invendus et surplus de stock à FoodWise, permettant ainsi la distribution de plus de 350 000 repas à travers l'île via différentes associations.

Une action qui reflète des valeurs fortes : solidarité, responsabilité et économie circulaire. Jean-Pierre Lim Kong, Chief Executive Officer d'Innodis, a rappelé que «la performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à ses résultats financiers, mais aussi à son engagement envers la société». Il a ajouté : «Nous sommes convaincus qu'une entreprise réellement performante est avant tout au service des autres. Chaque jour, nous cherchons à améliorer concrètement la vie des personnes et des communautés que nous touchons.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette philosophie est portée par la vision d'Innodis : Good Today, Better Tomorrow. Un principe directeur qui oriente les décisions stratégiques du groupe et renforce sa volonté d'agir avec responsabilité, éthique et détermination. Le partenariat avec FoodWise permet à Innodis de transformer ses engagements en actions tangibles : dons de surplus alimentaires, soutien logistique et participation active des collaborateurs. Une manière de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en répondant à des besoins urgents dans la société.

Plus de 91 tonnes de nourriture redistribuées

Le groupe a mis en place une chaîne logistique dédiée pour garantir la livraison fluide et efficace de ses produits, renforçant ainsi un partenariat exemplaire, fondé sur la transparence et l'efficacité.

Jean-Pierre Lim Kong a souligné que FoodWise dispose d'une connaissance fine des réalités du terrain et des besoins spécifiques des associations. «C'est une collaboration gagnantgagnant à fort impact humain.» Les résultats sont éloquents car depuis 2019, plus de 91 000 kilos de nourriture ont été repartagés, permettant la préparation de plus de 350 000 repas au profit de 129 associations caritatives.

Nouée il y a sept ans, cette collaboration surpasse les chiffres et repose sur des actions simples, humaines et profondément solidaires. En conjuguant leurs expertises, Innodis et FoodWise prouvent qu'il est possible de créer de la valeur partagée : transformer les excédents alimentaires d'aujourd'hui en un soutien concret pour ceux qui en ont le plus besoin.

Marie Merle des Isles, Partnership Manager chez FoodWise, a expliqué que ce partenariat incarne les avancées tangibles dans la lutte contre le gaspillage alimentaire à Maurice et qu'Innodis avait été l'un des premiers grands groupes à soutenir la mission de l'organisation non gouvernementale (ONG). «Leur engagement sans faille, leur transparence et leur réactivité nous permettent d'apporter des réponses concrètes et rapides aux besoins des ONG. Ensemble, nous agissons pour offrir aux agriculteurs les plus touchés des repas qui ont un véritable impact au quotidien.»

Sept ans après ses débuts, cette collaboration rappelle que l'essentiel ne réside pas seulement dans les chiffres ou les mécanismes logistiques, mais dans les gestes simples, porteurs d'humanité. En conjuguant leurs efforts, Innodis et FoodWise prouvent qu'il est possible de créer une véritable valeur partagée, en donnant un nouveau sens aux surplus d'aujourd'hui : celui de l'espoir pour demain.

À propos d'Innodis

Innodis Ltd s'est imposé comme l'un des plus grands groupes du pays dans les secteurs de l'agro-industrie et des produits de grande consommation (FMCG). Innodis joue un rôle central dans la vie de tous les jours des agriculteurs car il a plus de 1 400 collaborateurs, un réseau de 5 700 points de vente répartis à travers l'île, du commerce traditionnel à la grande distribution en passant par la restauration.

Le groupe est en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux, notamment La Vache Qui Rit, Huggies, Doux, Flora, Emborg ou encore Parmalat, aux côtés de références locales comme Dairymaid, Bois Chéri, Twin Cows et Marina. Innodis garantit une distribution efficace car il a un entrepôt dépassant 7 000 m2 et une flotte de 50 véhicules.