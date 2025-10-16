Ile Maurice: Deux finalistes de «Miss and Mr India Worldwide Mauritius» prônent l'engagement et la solidarité

Cette semaine, l'émission Laverite Zenes a mis en lumière deux jeunes inspirants, Geshna et Manish, finalistes de Miss et Mr India Worldwide Mauritius 2025. Tous deux ont partagé leur parcours et leurs valeurs autour de thèmes forts : le service communautaire, la découverte de soi et la sensibilisation au cancer.

Passionnée par le design et la communication, Geshna confie que son amour pour la création est né dès l'enfance : «Depuis toujours, j'aime communiquer à travers le design, voir la joie sur le visage des gens et leur apporter un sourire.»

De son côté, Manish explique que ses actions s'inscrivent dans une logique d'entraide : «J'aime aider les autres, c'est comme faire un travail social. Mon métier consiste à résoudre les problèmes des clients, ce qui est une mission noble.»

Leur participation au concours de beauté a aussi été une expérience transformatrice. Pour Manish, ce défi lui a permis de renforcer sa confiance et de grandir. Geshna, directrice de l'image publique, met quant à elle l'accent sur l'importance de la communication visuelle dans les campagnes communautaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Très investis dans des actions de sensibilisation, notamment durant le Pink October, ils s'engagent activement dans la lutte contre le cancer. Geshna a ainsi mené une campagne dans une maison pour personnes en situation de handicap afin d'informer sur les facteurs de risque et de promouvoir la prévention.

Les deux jeunes finalistes soulignent aussi l'importance de trouver un équilibre entre vie personnelle, ambitions professionnelles et engagement social, tout en reconnaissant le rôle essentiel du soutien familial dans leur parcours.

À travers leur engagement, Geshna et Manish incarnent une jeunesse consciente et solidaire, déterminée à inspirer le changement et à bâtir une société plus humaine.