Soudan: L'ambassadeur Hussein Al-Amin rencontre l'envoyée spéciale du Portugal pour l'Afrique

16 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et à la Coopération internationale, l'ambassadeur Hussein Al-Amin, a rencontré hier l'envoyée spéciale du Portugal pour l'Afrique, l'ambassadrice portugaise Rita Laringina, en marge du 19e Sommet des ministres des Affaires étrangères des pays non-alignés (NAM) à Kampala.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Hussein Al-Amin a présenté une explication sur les développements au Soudan, notamment la formation du gouvernement de l'Espoir dirigé par le Premier ministre Dr Kamil Idris, les efforts pour la reconstruction et la facilitation de l'aide humanitaire, ainsi que la coopération avec l'Union Européenne pour rétablir la sécurité et la stabilité dans les zones libérées des milices rebelles.

L'ambassadrice portugaise Rita Laringina a exprimé sa compréhension des impacts négatifs de la guerre sur la région et a souligné l'importance de renforcer la coopération entre le Soudan et le Portugal sur la scène internationale.

Le sous-secrétaire a conclu en exprimant l'attente d'un soutien portugais face aux actions menaçant la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan.

