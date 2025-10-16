Soudan: Le ministre de l'Énergie et du Pétrole rencontre son homologue russe

16 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, l'ingénieur Moatasem Ibrahim, a rencontré le ministre russe de l'Énergie, M. Sergey Tsylyov, en présence du vice-ministre russe et de plusieurs de ses collaborateurs.

Au début de la rencontre, l'ingénieur Moatasem Ibrahim a exprimé sa gratitude au gouvernement russe pour son invitation et son soutien continu au Soudan pendant la période de la guerre, soulignant la solidité et la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays.

Pour sa part, le ministre russe a salué le niveau des relations en constante évolution entre Moscou et Khartoum, affirmant la volonté de son pays de les renforcer davantage et de les élever à de nouveaux horizons.

La réunion a portée sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et du pétrole, en particulier dans un contexte où le secteur énergétique figure parmi les plus touchés par la guerre.

La partie russe a exprimé sa disposition à collaborer avec le Soudan dans le domaine de l'énergie hydroélectrique et à permettre aux entreprises russes de répondre aux besoins énergétiques du pays.

La réunion a également abordé la coopération dans le secteur pétrolier, la maintenance des raffineries, ainsi que l'échange d'expertise, la formation et le perfectionnement.

Les deux ministres ont convenu de l'importance d'établir des mesures concrètes de mise en oeuvre dans les prochaines étapes et ont chargé leurs équipes techniques respectives de poursuivre les discussions à cet effet.

