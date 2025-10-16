Les couloirs lumineux du centre de conférences international d'Istanbul vibrent au rythme des discussions stratégiques. Entre les stands élégamment décorés aux couleurs des pays africains, des hommes et des femmes d'affaires échangent des poignées de main fermes et des sourires confiants.

C'est dans cette ambiance électrique, faite d'ambition et de promesses, que la Côte d'Ivoire s'est imposée comme l'une des destinations phares du 5e Forum économique et d'affaires Türkiye-Afrique, ouvert le jeudi 16 octobre 2025.

L'économie ivoirienne, dynamique et en pleine mutation, attire de plus en plus les regards. Des investisseurs turcs voient dans le pays une véritable porte d'entrée vers l'Afrique de l'ouest. Stabilité politique, taux de croissance soutenu, réformes structurelles favorables aux affaires et grands projets d'infrastructures : la Côte d'Ivoire offre aujourd'hui un écosystème économique en pleine expansion.

Cette attractivité ne relève plus du simple discours institutionnel, elle se traduit par des intentions d'investissement concrètes, portées par des acteurs internationaux de premier plan. « Nous croyons fermement au potentiel économique de la Côte d'Ivoire », confie un entrepreneur turc en marge du forum. « C'est un pays ambitieux et ouvert aux affaires. »

Parmi les investisseurs séduits, İhsan Şahin, président du conseil d'administration de Sila Health, a marqué les esprits en annonçant un investissement de 120 millions de dollars, soit près de 70 milliards de Fcfa, dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Visionnaire reconnu dans l'innovation médicale en Turquie, Dr Şahin prévoit la construction d'un laboratoire d'analyses de pointe et d'un centre d'imagerie médicale ultramoderne.

L'objectif : renforcer l'offre de soins de qualité, réduire les évacuations sanitaires coûteuses et positionner la Côte d'Ivoire comme un pôle régional de santé performant. Fort de son expérience en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Iran, en Irak, au Sénégal, au Koweït et au Qatar, l'homme d'affaires voit dans Abidjan une base stratégique pour déployer une nouvelle génération d'infrastructures médicales africaines.

La Côte d'Ivoire séduit également dans un autre domaine porteur : les infrastructures sportives. Le groupe turc Integral Group, spécialiste mondial de la construction de stades, a exprimé sa volonté de bâtir un nouveau stade de football aux standards internationaux.

« Nous sommes présents dans plus de 60 pays et nous croyons que la Côte d'Ivoire a les atouts pour devenir une vitrine sportive en Afrique de l'ouest », déclare Yavuz Macit, président du conseil d'administration d'Integral Group.

Fort de plus de vingt ans d'expérience, le groupe turc veut contribuer à faire du pays un espace attractif pour le sport, les loisirs et les événements internationaux.

L'engouement de ces entreprises turques n'est pas un hasard. Grâce à une stratégie nationale axée sur la diversification économique, la modernisation des infrastructures et la promotion active des investissements étrangers, la Côte d'Ivoire est devenue l'une des économies les plus dynamiques du continent africain.

Le Forum Türkiye-Afrique 2025 agit ainsi comme un accélérateur de partenariats stratégiques, où se mêlent visions économiques ambitieuses et projets concrets. Chaque rencontre, chaque accord signé, est un pas de plus vers une Côte d'Ivoire toujours plus compétitive et ouverte sur le monde.