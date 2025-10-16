Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Ahoua Don Mello - « Que les richesses du pays reviennent aux Ivoiriens »

Le candidat Ahoua Don Mello a animé un meeting dans la sous-préfecture de Brofodoumé, le 16 octobre.

C'est en fanfare que les onze villages de la sous-préfecture de Brofodoumé, représentés à la chefferie d'Ahoué, ont accueilli la délégation du candidat à la présidentielle Ahoua Don Mello (Adm) et sa forte délégation.

Dans son adresse, il a donné de l'espoir aux Ivoiriens. « Nous n'avons pas assez d'entreprises pour embaucher nos jeunes. Que les richesses de notre pays reviennent aux Ivoiriens. Nous devons changer de politique ». Pour cela, « le 25 octobre, ne restez pas chez vous. La seule façon de changer, c'est de voter. Si vous ne voulez pas continuer à vivre ce que vous vivez, vous devez voter », a insisté Ahoua Don Mello sous un tonnerre d'applaudissements, signe de l'adhésion des populations à son message.

Il promet le changement aux électeurs, s'il est élu à la magistrature suprême du pays. « Si je suis élu, c'est le changement. Avec moi, tous les prisonniers politiques, les hommes politiques qui ont perdu leurs droits les retrouveront ». Ce n'est pas tout, les femmes sont également au coeur de son programme de gouvernement.

A l'en croire, des ressources financières seront mises à la disposition des femmes enceintes et des nourrices pour une meilleure prise en charge de leur maternité.

« Je compte sur vous pour faire de Ahoua Don Mello le prochain Président de la Côte d'Ivoire », a déclaré Djinko Lamoussa, natif d'Ahoué et directeur de campagne national du candidat. Il est le président du « Renouveau démocratique », un parti politique qui soutient Ahoua Don Mello.