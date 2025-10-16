Burkina Faso: Don de sang a l'ONI - Le personnel se sacrifie pour une noble cause

En réponse à l'appel du président du Faso à l'occasion des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, l'Office national d'identification (ONI) a organisé une opération de don de sang. Elle s'est déroulée le 15 octobre 2025 à son siège.

Dr Josué Delma a jugé salutaire l'initiative de l'ONI

L'agent de l'ONI, dame Adama Ouédraogo, a appelé les Burkinabè à donner leur sang. Le personnel de l'Office national d'identification (ONI) a fait oeuvre utile au cours de la journée d'hier. Il a fait don de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Une réponse à l'appel du président du Faso à l'occasion des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, a confié le Directeur général de l'office, Arzouma Daouda Parfait Louré.

Au mieux, a-t-il déclaré alors qu'il était sur la table de phlébotomie, « l'ONI traduit en acte concret les valeurs de solidarité, de civisme et de patriotisme, qui fondent les Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne initiées par les plus hautes autorités du pays ». Donner son sang, selon les convictions du Directeur général, c'est sauver des vies, c'est donner une part de soi à une personne se trouvant dans une situation critique.

Justifiant cela comme étant un acte noble, Arzouma Daouda Parfait Louré a estimé que l'ONI étant une administration citoyenne, ne pouvait pas ne pas se mobiliser pour la bonne cause. Opportunité pour lui de saluer la mobilisation du personnel et de l'ensemble des structures partenaires, qui ont accepté contribuer à la réussite de l'opération. Alors que l'opération n'était qu'à ses débuts, et au regard de la mobilisation, le premier responsable de l'Office national d'identification dit espérer qu'à la fin, plusieurs centaines de poches de sang seront collectées.

Les premières poches de sang collectées

Ils ont répondu à l'invitation de l'ONI. Un souhait partagé par Dr Josué Delma, pharmacien au CNTS Ouaga, qui a jugé salutaire l'initiative de l'ONI, surtout que le Centre national de transfusion sanguine est confronté à un manque de sang, selon ses confidences.

Et de poursuivre que la période de septembre à octobre est une période où la banque de sang est confrontée au manque de ce précieux liquide. Le sang n'étant pas monnayable, ne pouvant pas être créé ni fabriqué non plus, le pharmacien a estimé que donner son sang devrait être une obligation. Cependant, tout en rappelant que le don est volontaire, il a salué les efforts de la population à rendre disponible le sang pour le CNTS.

« Ce qui sauve des vies », s'est-il réjoui. Sauver des vies, c'est ce qui d'ailleurs a convaincu l'agent de l'ONI, dame Adama Ouédraogo, à donner son sang, comme elle l'a déclaré. Abondant dans le même sens que le Dr Josué Delma, elle a invité les Burkinabè à poser le geste qui sauve.