Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Mambé - « L'élection, ce n'est pas la bagarre, c'est pour le développement »

16 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Germain Gabo

Une démonstration de force. C'est ce qu'ont réussi les militants et sympathisants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la région des Grands-Ponts, le 15 octobre, à la Place Hkb de Dabou.

Une place parée d'orange et noire de monde pour le lancement officiel de la campagne de la coordination régionale du Rhdp.

Aux Ivoiriens et particulièrement aux populations des Grands-Ponts, fortement mobilisés pour la circonstance, Robert Beugré Mambé a rappelé que « l'élection, ce n'est pas la bagarre, c'est pour le développement ». Il a appelé les électeurs de Dabou, Jacqueville et Grand-Lahou à donner la victoire « Un coup KO au champion tout terrain du développement ».

Il les a surtout exhortés à aller récupérer leurs cartes d'électeur pour voter massivement, le 25 octobre, afin que le « match soit plié avant 18 heures », en faveur du candidat du Rhdp.

Beugré Mambé était également porteur de bonnes nouvelles pour les populations des Grands-Ponts. Notamment la construction d'un Centre hospitalier régional (Chr) ultra équipé et d'une annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny à Dabou.

Quant à Vincent Lohoues Essoh, il a engagé les militants des Grands-Ponts à embarquer, avec Alassane Ouattara, dans le Tgv du développement. « Allons voter pour le candidat de la compétence, du rassemblement, de la sécurité et d'une grande Côte d'Ivoire », a-t-il lancé.

Pour Adjé Silas Metch, le scrutin du 25 octobre offre l'occasion aux Ivoiriens de choisir le candidat qui a le profil et l'intelligence de la fonction présidentielle.

