Devant une foule dense et survoltée, massée sur le terrain de Soccocé Deux-Plateaux, Jean-Louis Billon a frappé fort.

Sous les acclamations, le candidat du Code a lancé un défi aux électeurs de Cocody : « Faites mentir ceux qui pensent qu'ils peuvent gagner un coup K.-O. Donnez-moi ce face-à-face avec le Président sortant et offrez au pays un vrai débat, une confrontation d'idées ».

Dans un discours rythmé, volontairement offensif, il a appelé à un vote massif pour porter la nouvelle génération au pouvoir. « La Côte d'Ivoire veut le changement. Vous êtes ce changement, je suis ce changement. Ensemble, faisons gagner la Côte d'Ivoire », a-t-il lancé.

Mais le ton s'est fait grave lorsqu'il a abordé la question de l'emploi. Sans détour, il a interpellé la jeunesse sur la précarité qu'elle subit. « Chaque année, 400 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Combien trouvent un vrai emploi ? Je vois trop de diplômés contraints de survivre comme chauffeurs de Yango ou vigiles », alerte JBL.

Chef d'entreprise aguerri, Billon connaît bien, précise-t-il, ces réalités, car il dit recevoir des dizaines de demandes d'emploi chaque jour. Un témoignage d'expérience qui s'ancre dans un projet concret.

Rappelant qu'il est le deuxième grand employeur du pays, il a promis un cap clair pour l'insertion professionnelle. « Le changement, c'est maintenant. Ne croyez plus aux promesses sans suite », insiste-t-il.