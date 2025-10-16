À l'occasion de ses 70 ans, la Société de limonaderies et de boissons rafraîchissantes d'Afrique (Solibra) a célébré, le 15 octobre à Abidjan, la fidélité de ses consommateurs à travers la remise de trois véhicules flambant neufs aux grands gagnants du jeu promotionnel « Décap's ton Douahou ! ».

L'ambiance était festive, le mercredi 15 octobre 2025, à l'Espace Jeckad d'Angré (Cocody). La Société de limonaderies et de boissons rafraîchissantes d'Afrique (Solibra) y a organisé une soirée gala pour procéder au tirage final de son jeu promotionnel « Décap's ton Douahou ! », dédié à la marque World Cola. L'événement a marqué un moment fort des festivités du 70e anniversaire de l'entreprise.

Lancée du 15 juin au 30 septembre 2025, cette opération nationale de fidélisation a tenu toutes ses promesses. Sur plus d'une centaine de détenteurs de coupons valides pour le grand tirage, trois participants ont vu leur rêve se concrétiser : Sanogo Inza, Kouassi N'Guessan Benoît et Seu Jean-Jaurès sont désormais propriétaires chacun d'un véhicule flambant neuf. Le tirage au sort s'est déroulé sous le contrôle du Commissaire de justice, Me Kouamé Konan Paul, en présence des partenaires Rimco Motors et Megamonde, ainsi que de nombreux invités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Directeur général de Solibra, Marc Pozmentier, a salué la confiance et la fidélité des consommateurs tout en exprimant sa reconnaissance envers les partenaires et collaborateurs de l'entreprise. « Cette remise symbolise notre reconnaissance envers vous, nos consommateurs, qui faites vivre notre marque au quotidien », a renchéri Julien Zayro, Directeur commercial et marketing de Solibra.

Outre les trois véhicules, la campagne « Décap's ton Douahou ! » a permis à plusieurs autres participants de repartir avec divers lots : dix motos, des tee-shirts, des casquettes et de nombreux gadgets offerts tout au long des trois mois de compétition.

Les lauréats, visiblement émus, ont remercié Solibra pour cette initiative qui, selon eux, renforce les liens entre la marque et sa clientèle.

Créée en 1955, Solibra demeure aujourd'hui un acteur majeur de l'industrie agroalimentaire ivoirienne, avec près de 1 700 employés et une présence forte dans la vie quotidienne des consommateurs.