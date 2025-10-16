Cote d'Ivoire: Abissa 2025 - Kandia Camara prône la paix et la cohésion sociale

Marraine de la Journée des reines-mères célébrée le 15 octobre 2025 à Grand-Bassam, la présidente du Sénat, Kandia Kamissoko Camara, a porté un message d'unité, de fraternité et de responsabilité citoyenne.

C'est dans une ambiance de ferveur culturelle et de fraternité, que la Journée des reines-mères a été célébrée à Grand-Bassam, en marge des activités de l'édition 2025 de l'Abissa. Placée sous la haute autorité de Sa Majesté Awoulaé Paul-Désiré Amon Tanoh, roi des N'zima Kôtôkô, et sous le patronage de la Reine-Mère, Nanan Obachiman N'guettia Eba II, cette cérémonie a réuni de nombreuses autorités coutumières, administratives et politiques.

Kandia Camara, marraine de l'événement, a d'abord rendu une visite de courtoisie à la résidence royale, avant de participer aux festivités meublées par des danses traditionnelles et des échanges fraternels.

Connue sous son nom traditionnel de "Mamie Akouba", la présidente du Sénat a rappelé que l'Abissa est « un patrimoine vivant, symbole de solidarité et d'unité ». Elle a magnifié le rôle des femmes ivoiriennes, « porteuses de vie et artisanes de paix », et salué la vision du président Alassane Ouattara pour la promotion du leadership féminin.

À l'approche du scrutin présidentiel, Kandia Camara a invité les Ivoiriens à la responsabilité et à la tolérance pour des élections apaisées, avant de remettre des dons aux femmes N'zima en signe de reconnaissance.

Au nom de la reine-mère, la sénatrice Marie-Irène Richmond a salué « la femme N'zima, pilier de la famille et gardienne des traditions », selon le site d'information, Abidjandassi.

Entre traditions et engagement civique, l'Abissa 2025 a réaffirmé la femme comme gardienne de la paix et ciment de la cohésion nationale. La fête se poursuit à Bassam jusqu'au samedi 18 octobre prochain.