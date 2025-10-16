Afrique: Forum Türkiye-Afrique 2025 - Une alliance économique en marche à Istanbul

Istanbul s'est transformée, ce jeudi 16 octobre 2025, en une véritable plateforme économique internationale. Dans l'effervescence des grands rendez-vous d'affaires, des drapeaux africains et turcs flottent côte à côte devant le centre de conférences.

À l'intérieur, des centaines de délégués officiels, d'investisseurs, de décideurs politiques et de chefs d'entreprise se pressent dans les allées, portés par une même ambition : bâtir une nouvelle dynamique économique entre la Türkiye et l'Afrique. C'est dans cette atmosphère de coopération et d'ouverture qu'a été lancée la cinquième édition du Forum d'affaires et économique Türkiye-Afrique.

L'événement réunit de nombreuses délégations ministérielles africaines et turques autour d'un objectif stratégique : construire des partenariats économiques solides, durables et inclusifs. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a réaffirmé l'engagement de son pays à établir des relations économiques « gagnant-gagnant » avec les États africains.

Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, des perturbations logistiques et une pression inflationniste accrue, la Türkiye et l'Afrique entendent intensifier leurs échanges afin de créer de nouvelles chaînes de valeur compétitives.

Le forum, organisé sous l'égide du ministère du Commerce de Türkiye, en coordination avec l'Union africaine et le Conseil des relations économiques extérieures (Deik), a pour thème central : « Renforcer les relations Türkiye-Afrique pour partager les gains communs ».

Plusieurs ministres africains ont salué la montée en puissance des relations économiques turco-africaines et ont appelé à une diversification accrue des échanges.

La Côte d'Ivoire est représentée par San Serge Kouadio, diplomate chargé des affaires économiques et culturelles à Ankara, accompagné d'une vingtaine de chefs d'entreprise ivoiriens. Le Bénin est représenté par Simidélé Sèlidji Seth Tébé, directeur général de l'Attractivité et de la Diplomatie économique.

Du côté turc, une importante délégation gouvernementale conduite par Recep Tayyip Erdoğan et Emine Erdoğan, participe activement aux travaux. L'Afrique est représentée au plus haut niveau avec la présence du président en exercice de l'Union africaine, João Gonçalves Lourenço.

Le forum met en avant plusieurs secteurs jugés prioritaires pour la coopération économique : l'agriculture et l'agroalimentaire, les énergies renouvelables et l'exploitation minière, l'automobile, le textile, le transport et la logistique, la construction et le Btp, la défense et les technologies numériques.

Pendant deux jours (16 et 17 octobre 2025), des panels, conférences, expositions et rencontres B2B de haut niveau porteront sur des enjeux économiques clés : chaînes de valeur textiles compétitives, sécurité alimentaire, production durable, industrie pharmaceutique et équipements médicaux, leadership féminin et entrepreneuriat.

Le programme inclut également des rencontres bilatérales, des présentations pays (Mozambique, Nigeria, Égypte), ainsi que des sessions G2B (gouvernement-entreprises) et B2B (entreprises-entreprises). Ces échanges visent à stimuler les investissements directs, à faciliter l'accès aux marchés et à développer des projets structurants à long terme.

La commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine, Francisca Tatchouop Belobe, ainsi que le président du Deik, Nail Olpak, ont insisté sur la nécessité de bâtir une alliance économique ambitieuse.

En plaçant la coopération économique au coeur de ses priorités, le Forum Türkiye-Afrique 2025 entend transformer le potentiel économique commun en opportunités concrètes d'investissement et de croissance inclusive.