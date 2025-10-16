Cote d'Ivoire: Industrie - Une convention NSIA Banque CI-ADCI pour renforcer la compétitivité des entreprises

Un nouveau pas vient d'être franchi dans la stratégie de soutien à la compétitivité du tissu industriel ivoirien. NSIA Banque Côte d'Ivoire (NSIA Banque CI) et l'Agence de Développement de la Compétitivité Industrielle (ADCI) ont signé, le 10 octobre 2025, une convention de partenariat à l'immeuble Acacia, siège social de la Banque.

Cet accord s'inscrit dans la volonté commune des deux institutions de favoriser l'accès au financement des entreprises industrielles et d'accélérer leur développement. Il repose sur un dispositif innovant alliant appui financier et accompagnement technique structuré.

La convention prévoit la mise en place d'une ligne de crédit dédiée aux entreprises industrielles éligibles. Les études techniques réalisées par l'ADCI -- diagnostics, plans de mise à niveau ou business plans -- seront désormais reconnues comme éléments d'analyse financière.

Par ailleurs, des produits bancaires adaptés aux besoins d'investissement industriel seront développés, assortis de conditions de crédit plus souples. Un mécanisme conjoint de suivi des entreprises financées et des sessions de formation pour les équipes de NSIA Banque CI sur les spécificités du secteur industriel complètent le dispositif.

Représentant le directeur général de NSIA Banque CI, M. Sékou Sanogo, directeur général adjoint, a salué « une collaboration qui s'inscrit pleinement dans l'ambition d'accompagner plus efficacement les entreprises ivoiriennes ».

De son côté, M. Éric Ouattara, directeur général par intérim de l'ADCI, a souligné que cette synergie entre financement et accompagnement technique crée « les conditions d'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises compétitives et tournées vers l'exportation ».

En unissant leurs expertises, NSIA Banque CI et l'ADCI entendent contribuer à faire de l'industrie un véritable moteur de croissance nationale. Cette initiative répond aux besoins de structuration et de compétitivité des acteurs du secteur industriel, tout en soutenant les objectifs du gouvernement en matière de développement économique durable.