Togo: Face aux djihadistes, Lomé renforce ses alliances à l'international

La presse nationale revient jeudi sur la participation du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, au Forum du Processus d'Aqaba tenu à Rome, sous l'égide du roi Abdallah II de Jordanie. Un déplacement stratégique, alors que le nord du Togo est confronté à la menace terroriste en provenance du Burkina Faso voisin.

Dans ses colonnes, le journal Waraa souligne la pertinence de la présence togolaise à cette rencontre internationale centrée sur la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et les réseaux criminels transfrontaliers. Une problématique devenue centrale pour les pays de la région ouest-africaine, et plus particulièrement pour le Togo, victime d'attaques djihadistes récurrentes dans la région des Savanes.

Le Processus d'Aqaba, initié par le souverain jordanien, vise à favoriser la coopération entre États, institutions internationales et acteurs civils face aux menaces hybrides. La participation du Togo à ce cadre de haut niveau reflète une volonté d'inscrire la réponse sécuritaire dans une approche coordonnée et globale, avec un accent sur le partage d'expertise, la prévention, et la résilience des communautés.

Waraa évoque également les enjeux géopolitiques et stratégiques de cette présence togolaise, au moment où l'Afrique de l'Ouest devient un front majeur du terrorisme transnational.