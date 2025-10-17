Togo: Une nouvelle solution de mobile money

16 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'application panafricaine Gozem, connue pour ses services de transport et de e-commerce en Afrique francophone, a lancé Gozem Money, une plateforme de mobile money conçue en partenariat avec NSIA Banque Togo, filiale du Groupe NSIA, l'un des leaders bancaires de l'Afrique de l'Ouest.

Avec cette nouvelle solution, Gozem entend faciliter l'accès aux services financiers numériques pour des millions de Togolais, notamment les populations exclues ou mal desservies par les circuits bancaires traditionnels. En intégrant la fintech à son écosystème existant, l'entreprise élargit son offre au-delà de la mobilité et de la livraison, pour devenir une plateforme numérique complète, tournée vers le paiement, l'épargne et l'autonomisation financière.

Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir de l'argent, payer leurs factures, effectuer des transactions sécurisées,

Le mobile money est très rémunérateur pour les opérateurs, mais le marché est ultra-concurrentiel.

