Togo: La littérature jeunesse à l'honneur à Lomé

16 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Salon du Livre Jeunesse de Lomé (SALIJEL) a ouvert ses portes jeudi. Il est organisé par l'Institut français de Lomé.

Promouvoir la lecture, valoriser les œuvres littéraires jeunesse et renforcer les échanges culturels entre l'Afrique et l'Europe. Ce sont les objectifs de la rencontre qui s'achèvera le 18 octobre.

Soutenu financièrement par l'Agence Française de Développement (AFD), le SALIJEL se veut un levier de renforcement du goût de la lecture chez les jeunes Togolais et un espace de valorisation de la littérature jeunesse.

Le salon rassemble une diversité d'acteurs du monde de l'édition et de l'éducation : écrivains, éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignants, mais aussi acteurs institutionnels, venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe.

L'événement veut aussi créer un environnement propice à l'émergence de nouveaux talents littéraires et encourager la production d'œuvres culturelles locales.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.