Bénin: Le retrait d'un parrainage compromet la candidature des Démocrates à la présidentielle

Le parti les Démocrates est dans une situation délicate pour sa participation à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Un de ses députés a saisi la justice pour faire annuler son parrainage. Selon un post attribué à l'élu qui s'est rétracté, il a retiré pour « protester » contre le choix de Me Renaud Agbodjo comme candidat. Le parti avait juste le nombre de parrainages exigé par le Code électoral. La perte de ce seul parrainage peut compromettre sa participation. Jeudi 16 octobre, à son siège, le parti accuse son député « d'être l'instrument d'un pouvoir qui ne veut plus d'élections inclusives, transparentes et pacifiques ».

Au Bénin, c'est une tentative d'exclusion selon le principal parti d'opposition. Il pointe du doigt deux responsables : son propre député Michel Sodjinou, auteur d'une rétractation, et le pouvoir en place. Les événements remontent au 13 octobre dernier, date à laquelle un clerc d'huissier s'est présenté au domicile du président du parti pour lui notifier un acte judiciaire.

L'audience a été fixée le jour même au tribunal de Cotonou. Pour le parti, cette procédure rapide tranche avec la lenteur habituelle de l'appareil judiciaire. Les Démocrates contestent formellement la compétence de cette juridiction et rejettent la validité de son verdict. Le parti dénonce l'instrumentalisation de son député par le pouvoir, dont l'unique objectif serait d'écarter son binôme de la course électorale.

La Cour constitutionnelle saisie

Plusieurs personnalités du parti ont été dépêchées vers l'élu dont le parrainage manque. Michel Sodjinou demeurait introuvable et injoignable. Un de ses proches, Eric Houndété, vice-président du parti, lui a écrit pour le supplier de revenir sur sa décision. Une autre lettre collective signée par des responsables du parti a suivi. Sans résultat : ni réponse, ni restitution du parrainage manquant. Cette intransigeance vaut à Michel Sodjinou des attaques virulentes et des accusations de complicité avec le pouvoir lors de la déclaration du parti jeudi à son siège.

Des cadres des Démocrates affirment avoir déjà saisi la Cour constitutionnelle, contestant la décision du tribunal qui a conduit au retrait du parrainage. Confirmation officielle : « Le parti les Démocrates récuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou et refuse de reconnaître la compétence d'un juge ordinaire à connaître de l'affaire, selon notre Constitution ».

Face à ce qu'il qualifie de manoeuvre d'exclusion, le parti affiche une détermination et promet à ses militants que son duo sera bel et présent à l'élection présidentielle d'avril 2026.

La Commission électorale nationale autonome, quant à elle, publiera la liste définitive des candidats le 31 octobre prochain. Le camp du président Talon n'a pas encore réagi.