Afrique: ZLECAf - 300 millions d'euros de DHL pour doper les échanges

DHL Group annonce un investissement de plus de 300 millions d'euros en Afrique subsaharienne, avec un objectif d'accélérer le commerce intra-africain dans le sillage de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) et de mieux connecter le continent aux marchés mondiaux. Le plan pluriannuel irrigue les trois branches du groupe - DHL Express, DHL Global Forwarding et DHL Supply Chain - afin d'étendre les infrastructures, renforcer les capacités de service et créer des opportunités dans des secteurs clés comme le e-commerce, les produits périssables, l'énergie et les sciences de la vie.

« L'Afrique est à un moment charnière », souligne John Pearson, CEO de DHL Express, qui promet des réseaux plus denses et des délais de transit plus prévisibles pour aider PME et grands comptes à gagner en compétitivité. Pour Express, le volet opérationnel passe par la montée en puissance des liaisons, l'optimisation des capacités aériennes et l'extension de la couverture dans des villes émergentes de la ZLECAf, avec un maillage renforcé vers les axes Afrique-Europe et Afrique-Asie.

Croissance prévue

Côté Global Forwarding, l'effort cible la logistique des énergies et grands projets, la chaîne du froid pour l'agro-export et des solutions à température contrôlée pour les sciences de la vie. « Fiabilité et visibilité priment », insiste Amadou Diallo, avec des outils numériques pour suivre les expéditions « de l'expéditeur au destinataire ». Supply Chain mise, elle, sur des capacités de transport et des solutions pour les transporteurs et la santé, incluant du thermosensible afin d'accélérer l'exécution, notamment sur le marché sud-africain.

Cet engagement intervient alors que, selon le Global Connectedness Tracker de DHL, l'Afrique subsaharienne a enregistré au 1eᣴ semestre 2025 une hausse annuelle de 10 % de la valeur des échanges, avec des prévisions de +4,3 % par an (2025-2029). En parallèle, DHL pousse des initiatives GoTrade, énergies renouvelables et outils douaniers numériques, pour fluidifier durablement les flux transfrontaliers.