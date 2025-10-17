Sénégal: Bassirou Diomaye Faye prône une 'souveraineté éclairée' par le savoir

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a souligné jeudi, à Dakar, l'importance du livre et de la lecture dans la construction d'un Sénégal "souverain, juste et prospère".

"Le livre abolit le temps, raccourcit les distances, traverse les civilisations, relie les consciences", a déclaré le chef de l'État, estimant que le Sénégal "se construira avec des identités retrouvées, des âmes élevées et des esprits libres".

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du Forum national sur le livre et la lecture, portant sur le thème "L'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée".

Bassirou Diomaye Faye a salué la participation des écrivains, éditeurs, imprimeurs, bibliothécaires et lecteurs à cette manifestation, les qualifiant d"'artisans du verbe et de l'esprit" et soulignant leur contribution à la valorisation du patrimoine littéraire et culturel national.

"L'école de la liberté, c'est le livre", a affirmé le président Faye, avant d'insister sur le rôle des écrivains dans la formation de l'imaginaire collectif.

Il a dans ce sens souligné que "sans récit, il n'est pas de civilisation, sans mémoire, il n'est pas de nation, et sans lecture, il n'est pas de progrès", ajoutant qu'avant toute politique, réforme ou transformation, "il faut un imaginaire, et cet imaginaire, ce sont les écrivains qui le façonnent".

Il a décrit l'écrivain comme "un veilleur, un citoyen lucide et courageux" dont la parole "éclaire la société, interroge le présent et préserve la mémoire".

Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux grandes figures de la littérature sénégalaise et africaine, dont Bakary Diallo, Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Ousmane Sembène, Abdoulaye Sadji, Aminata Sow Fall, Cheikh Hamidou Kane, Mariama Bâ, Ken Bugul, Boubacar Boris Diop et Fatoumata Ba Diallo, qui, selon lui, "ont façonné la conscience de générations entières".

Il a également salué "le miracle de la traduction" qui permet aux cultures "de se parler sans s'effacer", soulignant que la littérature sénégalaise, inspirée par l'universel, contribue de cette manière à faire rayonner le pays dans le monde.

Le Forum national sur le livre et la lecture réunit à Dakar des écrivains, éditeurs, chercheurs, bibliothécaires et acteurs du secteur pour réfléchir aux moyens de promouvoir la lecture et de renforcer les politiques publiques en faveur du livre au Sénégal.