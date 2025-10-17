Sénégal: Le privé invité à s'engager davantage dans les projets structurants du gouvernement

Dakar — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a invité, jeudi à Dakar, les entreprises et investisseurs présents aux assises de l'entreprise du Conseil national du patronat (CN) à renforcer leur participation dans la réalisation et l'achèvement des projets structurants inscrits dans la vision du chef de l'État et de son Premier ministre.

"Le ministère des Infrastructures compte énormément sur vous pour que tous les chantiers puissent sortir de terre, et que ceux déjà entamés soient rapidement achevés", a-t-il déclaré.

Il a notamment évoqué les grands projets ferroviaires, routiers, portuaires et universitaires du pays.

Il a cité en priorité la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, inscrite parmi "les urgences présidentielles", et l'extension de l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), dont la capacité devrait passer de 3 à 10 millions de passagers à court terme.

Dans le domaine routier, le ministre a rappelé l'ambition de construire 2 400 kilomètres de routes, en plus du Programme spécial de désenclavement (PSD) couvrant 2 000 kilomètres de routes et 350 kilomètres de pistes, un projet qui devrait qui devrait selon lui mobiliser 60 entreprises sénégalaises et générer 50 000 emplois.

S'agissant des infrastructures portuaires, Déthié Fall a annoncé la relance du port d'Elinkine, dans la région de Ziguinchor (sud), la modernisation de celui de Kaolack (centre), ainsi que l'achèvement des travaux des ports de Ndayane et Sendou dans le département de Mbour (ouest).

Il a également évoqué le projet du pont de Ziguinchor, long de 1280 mètres, une infrastructure attendue pour renforcer les capacités du pont Émile Badiane et de celui de Tobor.

Le ministre a par ailleurs souligné la volonté du gouvernement d'achever la construction de toutes les universités régionales, dont celles de Fatick et Kaffrine, prévues pour être livrées le 27 décembre prochain.

"Le chef de l'État et le Premier ministre portent une ambition forte pour positionner le Sénégal dans le cercle des grandes nations. Mais cela exige que nous respections le triptyque coût-délai-qualité afin de livrer des infrastructures durables", a conclu M. Fall.