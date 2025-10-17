Sénégal: L'accès à l'eau potable et l'assainissement au menu d'un atelier

Saint-Louis — Le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a présidé jeudi, un atelier du Cadre de concertation régionale sur l'eau et l'assainissement (CCREA), organisé en collaboration avec l'Agence régionale de développement (ARD) et l'ONG MON-3/Sénégal, a constaté l'APS.

"Nous avons réuni le cadre de concertation sur la gestion de l'eau et de l'assainissement dans la région de Saint-Louis. Un cadre constitué de l'ensemble des acteurs administratifs, élus mais également les techniciens, chefs de service et autres acteurs territoriaux", a déclaré Al Hassan Sall.

Le chef de l'exécutif régional s'entretenait avec la presse en marge de l'ouverture de cet atelier.

Il a rappelé que ce comité se réunit périodiquement pour se pencher sur les questions liées à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, mais de manière générale à la gestion de ces ressources, a expliqué M. Sall.

"C'est également l'occasion de faire un point sur la réforme de l'hydraulique rurale. Une réforme initiée par les autorités et qui, par endroit, connaît quelques difficultés de mise en oeuvre particulièrement dans quelques localités du département de Podor", a-t-il fait savoir.

Le gouverneur a souligné que le cadre s'est aussi réuni pour statuer sur quelques difficultés liées à la qualité de l'eau par endroit, affirmant que la région de Saint-Louis est fortement dotée en ressources hydriques.

Al Hassan Sall a évoqué par ailleurs l'accès à l'assainissement qui, selon lui, est le parent pauvre dans la région de Saint-Louis. A part Saint-Louis et Richard-Toll, aucune autre commune n'est dotée véritablement d'un réseau de conduite des eaux usées, a-t-il avancé.

Il est également prévu de présenter le rapport de formulation de la phase pilote de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) territoriale, le diagnostic sur la situation de l'assainissement urbain et industriel de Richard-Toll et la caractérisation de la qualité des principales masses d'eau de la zone et d'identifier des idées de projets pilotes de la GIRE territoriale, indique un document des organisateurs.

Cet atelier a également enregistré la présence d'Ousmane Sow, directeur de l'Agence régionale de développement (ARD) de Saint-Louis.