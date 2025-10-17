Sénégal: Les opérations de désencombrement lancées sans aucun incident

16 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le préfet du département de Kaolack (centre), Latyr Ndiaye, a salué jeudi, le lancement officiel sans aucun incident des opérations de désencombrement de la ville éponyme.

"Nous avons démarré les opérations de désengorgement, conformément aux instructions des plus hautes autorités. Des communiqués ainsi que des sommations ont été faits, aujourd'hui, c'est le démarrage effectif [des opérations] depuis ce matin, à 8 heures", a notamment dit M. Ndiaye, soulignant qu'aucun incident n'a été noté.

Ces opérations, initialement prévues pour samedi, ont démarré à Kabatoki pour évoluer vers le centre-ville, sur la route nationale n°1 (RN1).

"L'option, c'était de permettre aux autres acteurs qui n'avaient pas fini d'enlever leurs installations de le faire avant l'arrivée des agents chargés de désengorger les emprises ciblées", a expliqué l'autorité administrative.

Latyr Ndiaye affirme avoir bien apprécié la collaboration des acteurs qui, d'après lui, ont bien compris que c'est une opération qui vise à améliorer leur cadre de vie.

"L'opération se déroule dans une bonne ambiance, puisqu'aucune opposition n'a été notée ni aucun problème", a-t-il salué.

Le préfet s'est également réjoui de la forte implication de l'ensemble des acteurs concernés notamment la mairie, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), la délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique.

"C'est un élan national et unitaire que nous notons ici à Kaolack où nous avons aussi apprécié la présence des autres services stratégiques comme l'AGEROUTE (Agence des travaux et de gestion des routes), le service de l'urbanisme, qui nous aident à délimiter la voie publique", a ajouté M. Ndiaye.

