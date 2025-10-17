Sénégal: 30 à 35 % des femmes suivies à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni présentent des lésions précancéreuses, selon un médecin

16 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Trente à trente-cinq pour cent des patientes suivies pour divers motifs médicaux à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba (centre) présentent des lésions précancéreuses, et 15 à 20 % d'entre elles souffrent d'un cancer confirmé, a appris l'APS, jeudi, du gynécologue Basile Béavogui.

"Avec le dépistage quotidien, nous en sommes à 30, voire 35 % des patientes que nous recevons pour [diverses] raisons, chez qui nous découvrons des lésions précancéreuses", a déclaré le médecin.

Il s'avère par la suite que "15 à 20 % de ces patientes ont un cancer confirmé", a-t-il dit en marge d'une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus.

M. Béavogui signale que "la vaccination des filles âgées de neuf à quatorze ans est une bonne option". Il ajoute qu"'il faut insister sur le dépistage, surtout chez les femmes majeures sexuellement actives".

Basile Béavogui s'est réjoui de la montée en puissance de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, qui dispose désormais d'un service de cancérologie pour la prise en charge des patientes atteintes de cancer.

"Il ne faut attendre le mois d'octobre pour venir se faire dépister. Chaque jour, une équipe est disponible pour l'accueil des patientes et les tests de dépistage", a-t-il ajouté.

