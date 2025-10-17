Sénégal: Baïdy Agne appelle à un renforcement de l'alliance entre le privé et le public

Dakar — Le président du Conseil national du patronat (CNP), Baïdy Agne, a invité les acteurs publics et privés, jeudi, à Dakar, à renforcer leur alliance, qu'il juge stratégique pour consolider la souveraineté économique du Sénégal et accélérer la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social.

"Dans le monde de l'entreprise, lorsqu'on veut à la fois écrire l'histoire et prédire l'avenir, il faut la construire dès à présent [...] Le secteur privé doit s'unir et dépasser les divisions internes pour devenir une véritable force nationale", a-t-il dit à l'ouverture des assises du CNP.

Le président du Conseil national du patronat, qui dirige également Business Africa, une confédération d'organisations patronales du continent, a plaidé aussi pour une forte mobilisation du capital africain.

Le continent africain, bien que riche en ressources naturelles, "ne capte qu'une faible part des revenus mondiaux liés aux minerais et aux flux financiers et commerciaux", a signalé Baïdy Agne.

Il juge nécessaire d'impliquer davantage les entreprises dans les réformes fiscales et économiques, notamment l'élaboration du nouveau Code des impôts et du Code de la sécurité sociale, afin de garantir un équilibre entre la santé budgétaire de l'État et celle des entreprises.

M. Agne a par ailleurs insisté sur la création de juridictions commerciales régionales pour désengorger le tribunal de commerce de Dakar et favoriser un climat des affaires "plus serein".

Il a évoqué la coopération avec l'État et a salué l'engagement du gouvernement à soutenir les investisseurs nationaux, tout en exprimant le souhait de voir le secteur privé être associé à l'élaboration de la loi sur la souveraineté économique.

Le président du CNP a exhorté les entreprises à s'impliquer dans l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026, dans le développement urbain de la capitale sénégalaise et la promotion de la formation duale pour une jeunesse qualifiée et immédiatement opérationnelle.

"Le temps de l'audace est venu. L'entreprise sénégalaise doit être au cœur de la transformation économique du pays", a lancé Baïdy Agne, en s'adressant surtout aux membres du secteur privé.