Sénégal: Vers l'enlèvement des épaves de véhicules sur la voie publique

Diourbel — Le préfet du département de Diourbel (centre), Abdou Khadir Diop, a annoncé jeudi, le lancement prochain des opérations de désencombrement, par l'enlèvement des épaves de véhicules sur la voie publique.

"Nous allons démarrer notre plan d'action par l'enlèvement des épaves de véhicules sur la voie publique, conformément aux orientations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique", a déclaré le préfet.

Il présidait une réunion de partage du plan d'action départemental sur l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements, en présence du maire de Diourbel, Malick Fall.

Les opérations de désencombrement se poursuivront jusqu'en décembre et concerneront notamment les occupations sur le long des emprises des routes, a précisé le chef de l'exécutif départemental.

M. Diop a annoncé l'aménagement, "dès cette semaine", de la décharge de Tocky Gare, en collaboration avec les maires des communes de Diourbel et Tocky Gare, ainsi que la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).

Il a également indiqué que les cantines et souks installés aux abords des édifices administratifs seront dégagés, afin de libérer les services publics des occupations marchandes et autres installations irrégulières.

Dans le même cadre, le plan prévoit une réglementation des arrêts et stationnements des moyens de transport, notamment au niveau de la rue d'Avignon, ainsi qu'une lutte contre le stationnement anarchique en centre-ville.

"Ces actions vont contribuer à mieux réglementer la circulation urbaine et à améliorer le cadre de vie", a-t-il souligné.

Le préfet a par ailleurs annoncé l'aménagement de la zone artisanale de Diourbel pour recaser les personnes déguerpies à la suite des opérations de désencombrement.

Concernant la lutte contre l'insalubrité publique, il a assuré que les travaux vont démarrer par l'aménagement de la décharge de Tocky Gare et l'identification des dépôts sauvages d'ordures.

Il a également annoncé la déconnexion de toutes les fosses septiques situées sur la voie publique et la fin de leur construction dans ces zones.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de maintenir la dynamique visant à améliorer durablement le cadre de vie des populations, annonçant à cet effet l'organisation de journées de nettoiement après l'hivernage.