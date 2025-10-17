Sénégal: Des denrées alimentaires et de kits scolaires à l'orphelinat de Cabrousse

16 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Cabrousse (Oussouye) — L'ancienne ministre de l'Économie sociale et solidaire, Angélique Manga, a remis jeudi un don de denrées alimentaires, de kits scolaires et de produits d'hygiène à l'orphelinat des Soeurs de Cabrousse, dans le département d'Oussouye (sud), a constaté l'APS.

"Ce geste humanitaire vise à améliorer modestement le quotidien des enfants. C'est aussi un acte de solidarité", a déclaré Mme Manga.

La régularisation administrative de l'orphelinat de Cabrousse devrait lui permettre de bénéficier de davantage de soutiens de la part des institutions ou de structures privées, selon Angélique Manga.

L'orphelinat de Cabrousse accueille des enfants âgés entre 5 et 12 ans, dans la continuité de celui d'Oussouye, qui prend en charge de 0 à 5 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Sans accompagnement, ces enfants risqueraient de se retrouver dans la rue. Il est essentiel de pérenniser l'aide à ces structures, surtout dans les zones reculées", a plaidé l'ancienne ministre.

La responsable de l'orphelinat, Soeur Monique, a insisté, à son tour, sur la nécessité d'une reconnaissance officielle de la structure qu'elle dirige.

"Nous sommes dans une zone enclavée, peu visible. Cette reconnaissance faciliterait notre travail et l'accès aux dons", a-t-elle souligné.

Les enfants accueillis sont majoritairement orphelins ou abandonnés, certains recueillis dès la maternité.

À l'issue du cycle primaire, ils sont confiés à des familles d'accueil pour faciliter leur insertion.

Angélique Manga a appelé les autorités, entreprises et ONG à soutenir davantage les orphelinats de l'intérieur du pays.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.