Sénégal: Des denrées alimentaires et de kits scolaires à l'orphelinat de Cabrousse

Cabrousse (Oussouye) — L'ancienne ministre de l'Économie sociale et solidaire, Angélique Manga, a remis jeudi un don de denrées alimentaires, de kits scolaires et de produits d'hygiène à l'orphelinat des Soeurs de Cabrousse, dans le département d'Oussouye (sud), a constaté l'APS.

"Ce geste humanitaire vise à améliorer modestement le quotidien des enfants. C'est aussi un acte de solidarité", a déclaré Mme Manga.

La régularisation administrative de l'orphelinat de Cabrousse devrait lui permettre de bénéficier de davantage de soutiens de la part des institutions ou de structures privées, selon Angélique Manga.

L'orphelinat de Cabrousse accueille des enfants âgés entre 5 et 12 ans, dans la continuité de celui d'Oussouye, qui prend en charge de 0 à 5 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Sans accompagnement, ces enfants risqueraient de se retrouver dans la rue. Il est essentiel de pérenniser l'aide à ces structures, surtout dans les zones reculées", a plaidé l'ancienne ministre.

La responsable de l'orphelinat, Soeur Monique, a insisté, à son tour, sur la nécessité d'une reconnaissance officielle de la structure qu'elle dirige.

"Nous sommes dans une zone enclavée, peu visible. Cette reconnaissance faciliterait notre travail et l'accès aux dons", a-t-elle souligné.

Les enfants accueillis sont majoritairement orphelins ou abandonnés, certains recueillis dès la maternité.

À l'issue du cycle primaire, ils sont confiés à des familles d'accueil pour faciliter leur insertion.

Angélique Manga a appelé les autorités, entreprises et ONG à soutenir davantage les orphelinats de l'intérieur du pays.