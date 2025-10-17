Sénégal: Vingt-neuf secrétaires municipaux de Bakel et Goudiry formés à l'usage des outils informatiques de gestion

Dakar — Une session de formation sur l'utilisation des outils de gestion numériques a été ouverte mardi et se poursuit jusqu'au samedi, au profit de 29 secrétaires municipaux des départements de Bakel et Goudiry (Tambacounda, est), a-t-on appris du Programme national de développement local (PNDL), initiateur de cet évènement.

Ce programme de renforcement de compétences, organisée en partenariat avec l'Agence régionale de développement (ARD) de Tambacounda, "marque une étape importante dans la modernisation de la gestion administrative locale", indique le PNDL dans une note transmise jeudi à l'APS.

"À l'heure où la performance des collectivités passe par la maîtrise des outils numériques, cette initiative va permettre aux secrétaires municipaux de pouvoir exploiter pleinement les potentialités de l'informatique pour mieux gérer les données, produire des rapports fiables et faciliter la prise de décision", souligne le document.

Au total, 29 secrétaires municipaux et secrétaires généraux prennent part à cette formation, "symbole d'un engagement collectif pour une administration plus efficace, plus moderne et plus transparente", ajoute la source.

Durant cette session de cinq jours, les participants seront formés à l'utilisation d'outils informatiques de gestion, afin d'améliorer la qualité du suivi administratif, budgétaire et technique des communes.

Le PNDL est un projet typique de développement axé sur les communautés, lancé par l'Etat du Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale. Il comprend plusieurs nombreux sous-projets, notamment le renforcer ses compétences des agents des les collectivités locales et à la fourniture à celles-ci des outils nécessaires pour relever les défis du développement territorial.

"À travers ce type d'initiatives, le PNDL confirme son rôle moteur dans l'accompagnement des collectivités territoriales, en plaçant la compétence, la performance et la proximité au coeur du développement local", lit-on dans le document.