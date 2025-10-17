Sénégal: Une vaste opération de désengorgement lancée à Saint-Louis

Saint-Louis — Une vaste opération de désengorgement a été lancée ce jeudi dans la commune de Saint-Louis, suite aux instructions données dans ce sens par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Cette opération a été lancée sur l'axe de la Route nationale 2, lors d'une cérémonie officielle présidée par l'adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ.

S'exprimant avec les journalistes en marge de la cérémonie officielle de lancement, il a signalé que des initiatives ont été entreprises, en termes de sensibilisation et de communication, pour informer les populations des objectifs de cette opération de désengorgement relevant d'une question d'intérêt général.

Il a indiqué que cette opération, débutée à la gare routière de Saint-Louis, va s'étendre aux autres quartiers situés sur cet axe jusqu'à l'entrée du pont Faidherbe.

L'axe de la digue de Ndioloffène va aussi être désengorgé, de manière à "libérer tout l'espace public", a-t-il ajouté, invitant les populations à collaborer à cette opération.

Pour assurer le suivi de cette opération, l'adjoint au préfet a annoncé que des réunions seront tenues avec la mairie de Saint-Louis et tous les acteurs concernés pour que ces espaces libérés ne soient pas réoccupés.

Des membres de l'association "Cadre de vie", des agents de la SONAGED, la société nationale de gestion des déchets, ainsi que des agents municipaux ont été mobilisés, matériel de nettoiement et logistique à l'appui, pour les besoins de cette opération.

Des forces de l'ordre, notamment des éléments du Groupement mobile d'intervention (GMI), ont été aussi mobilisés.

Un arrêté préfectoral dont l'APS a obtenu copie interdit à compter du 16 octobre, l'occupation irrégulière de la voie publique sur les emprises de la Route nationale N2 situées dans le périmètre communal de Saint-Louis, ainsi que sur celles de la digue de Ndioloffène.