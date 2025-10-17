Burkina Faso: Conseil des ministres du octobre 2025, adoption de plusieurs décrets majeurs

Conditions et modalités d'obtention du statut de résident permanent au Burkina Faso

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce jeudi 16 octobre 2025, le Conseil des ministres. Lors du point de presse tenu à l'issue des travaux, le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises pour la bonne marche de la Nation, conformément à la Révolution Progressiste Populaire.

Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, le Conseil a adopté un décret portant sur les conditions et modalités d'obtention du statut de résident permanent au Burkina Faso. Selon le Ministre Edasso Rodrigue BAYALA, ce décret s'inscrit dans la continuité de l'adoption du Code des personnes et de la famille, qui a institué ledit statut. L'une des conditions pour obtenir le statut de résident permanent au Burkina Faso, conformément au nouveau décret, est d'avoir résidé dans le pays de manière ininterrompue pendant 5 ans.

« Avant de prétendre à la naturalisation, il faut passer par ce statut de résident permanent qui permet de jouir de tous les droits dont bénéficie un Burkinabè, à l'exception de ceux qui sont spécifiquement prévus pour les nationaux, tels que le droit de vote ou le droit d'être candidat », précise le Ministre BAYALA.

Concernant le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté l'avant-projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2026. Ce budget se chiffre à 3 431.5 milliards de FCFA en recettes et à 3 918.3 milliards de FCFA en dépenses, avec une épargne budgétaire de 673 milliards de FCFA et un déficit s'élevant à 486.8 milliards de FCFA.

Selon la Ministre déléguée chargée du Budget, ce projet de loi intègre des mesures fiscales telles que l'élargissement de l'assiette fiscale, des ajustements structurels et des avantages fiscaux. Le projet sera transmis à l'Assemblée législative de transition (ALT) pour examen et adoption.

Le Conseil a également adopté un décret portant sur l'obligation pour les Organisations non gouvernementales (ONG) et les associations agréées d'ouvrir et de domicilier leurs comptes de disponibilités exclusivement auprès de la Banque des Dépôts du Trésor. « L'adoption de ce décret nous permettra d'assurer un suivi des opérations de ces entités, de faciliter le travail de contrôle des différentes autorités financières et surtout de poursuivre la lutte contre le blanchiment de capitaux », soutient Mme Fatoumata BAKO/TRAORÉ.