Madagascar: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 octobre 2025

revue de presse

Prestation de serment du nouvel homme fort de la grande île - Quel Madagascar pour demain?

La Gen Z et les soldats de l'unité Corps d'armée des personnels et des services administratif et technique (CAPSAT) ont fini par renverser le président Andry Rajoelina.

Le combat a été lancé depuis le 25 septembre dernier, par ce mouvement de jeunes déterminés, à coups de dénonciation de la corruption et de coupures intempestives d'eau et d'électricité dans le pays, avant que les militaires ne se joignent à la lutte pour précipiter le départ de l'ancien DJ d'Antananarivo qui n'arrivait plus à faire danser les Malgaches.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après la fuite de TGV, qui ne sifflera donc plus jamais en gare, les choses se précisent peu à peu à Madagascar. En effet, le Conseil de défense nationale de transition (le CNDT), la future transition, commence à prendre forme. (Source Le Pays)

Afrique subsaharienne: Une croissance résiliente de 4,1 % en 2025

Le Fonds monétaire international (FMI) estime que l’Afrique subsaharienne dispose encore d’une marge de résilience, à condition d’intensifier la mobilisation de ses ressources internes et d’améliorer la gestion de sa dette.

La sous-région devrait afficher une croissance moyenne de 4,1 % en 2025, avant un léger regain en 2026, selon la dernière édition des Perspectives économiques régionales publiée par l’institution.

Le rapport, intitulé « Tenir bon », salue la résilience de la région face à un environnement mondial difficile, marqué par la faiblesse des prix du pétrole, la baisse de l’aide au développement et le durcissement des conditions d’emprunt. (Source Apanews)

Afrique du Sud : Un vaccin contre le VIH sera lancé d’ici mars 2026

L’Afrique du Sud va déployer le lénacapavir, un injectable de prévention du VIH à action prolongée, dès mars 2026. Annonce faite le 14 octobre 2025 par le ministère de la Santé. Ce médicament, offrant six mois de protection par dose, vise à réduire significativement les nouvelles infections et à soutenir les efforts du pays pour éradiquer le sida. Le déploiement initial ciblera 23 districts à forte incidence dans six provinces, via environ 360 cliniques publiques.

L’Afrique du Sud reste un pays fortement touché par l’épidémie, avec 149 000 nouvelles infections en 2022 et 2023. Les essais cliniques ont montré une protection de 100 % chez les femmes et de 96 % chez les hommes, offrant un espoir de réduction drastique des taux de transmission. (Source Africa 24)

Sénégal : Un Livre blanc pour « réhabiliter la vérité historique » sur le massacre de Thiaroye

Le président Bassirou Diomaye Faye a salué, jeudi 16 octobre, la remise d’un Livre blanc de 301 pages consacré au massacre de Thiaroye en 1944, qualifiant ce travail d’« étape décisive dans la réhabilitation de la vérité historique » sur l’un des épisodes les plus sombres de la mémoire coloniale entre la France et le Sénégal.

Le document, intitulé « Le massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944. Un massacre de la libération », soutient que la tuerie fut préméditée par l’armée française. (Source Africa Radio)

Kenya : Dernier hommage à Odinga, au moins 4 morts lors de la veillée funèbre

Les funérailles nationales de l’ancien Premier ministre kényan Raila Odinga se tiennent ce vendredi au stade national de Nyayo, à Nairobi.

Opposant historique et figure politique emblématique, Raila Odinga recevra les honneurs militaires, ainsi que des hommages officiels de la part de dirigeants étrangers et de nombreuses personnalités.

La veille, l’arrivée de sa dépouille en provenance d’Inde a donné lieu à des scènes de chaos. Une exposition publique du corps, initialement prévue au Parlement, avait été relocalisée au stade Kasarani. Mais la foule immense venue lui rendre un dernier hommage a rapidement envahi les lieux, provoquant un mouvement de panique. La police a fait usage de tirs à balles réelles pour disperser les personnes présentes, entraînant la mort d’au moins quatre personnes dans la cohue. (Source Africanews)

RDC: Les exportations de cobalt reprennent après cinq mois d'interruption

La RDC, premier pays producteur mondial, avait suspendu ses ventes à cause de la chute du prix du cobalt, tombé à 23 000 dollars la tonne en avril 2025, contre 80 000 dollars en février 2022.

Comme le prix est remonté jusqu'à 43 000 dollars la tonne, l’Autorité de régulation des minerais stratégiques a autorisé jeudi 16 octobre la reprise des exportations pour 21 sociétés, ce qui suscite des réactions au sein de la société civile. (Source RFI)

Maurice secouée par l’atterrissage controversé d’un jet privé malgache

L’atterrissage d’un jet privé venu de Madagascar, transportant plusieurs proches d’Andry Rajoelina, provoque une onde de choc à Maurice. L’autorisation de vol, accordée dans des conditions floues, suscite de vives critiques du gouvernement mauricien. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les responsabilités et les éventuelles complicités administratives.

Un vol nocturne venu de Madagascar plonge Maurice au cœur d’une controverse politico-diplomatique. Dans la nuit du dimanche 12 octobre, un jet privé appartenant au groupe Sodiat a atterri à l’aéroport international de Plaisance avec à son bord plusieurs figures malgaches, dont l’ancien Premier ministre Christian Ntsay et l’homme d’affaires Mamy Ravatomanga, proche du président déchu Andry Rajoelina. Les conditions floues de cette arrivée ont aussitôt déclenché une tempête politique à Port-Louis. (Source Afrik.com)

Election présidentielle au Cameroun : Cinq recours ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel

Bien qu’il revendique la victoire au scrutin du 12 octobre, le candidat Issa Tchiroma Bakary ne fait pas partie des requérants, car il estime que l’institution s’appuie sur des procès-verbaux entachés d’irrégularités.

Le Conseil constitutionnel a reçu cinq recours, mercredi 15 octobre au soir, concernant l’élection présidentielle du 12 octobre, à laquelle le président Paul Biya, 92 ans, brigue un huitième mandat – mais aucun de son ancien ministre Issa Tchiroma Bakary, qui revendique la victoire –, selon la télévision d’Etat.

Les résultats officiels sont attendus dans dix jours. La plupart des analystes s’attendent à ce que Paul Biya remporte un huitième mandat dans un système que ses détracteurs jugent verrouillé après quarante-trois ans au pouvoir. (Source Le Monde Afrique)

Face aux djihadistes, Lomé renforce ses alliances à l’international

La presse nationale revient jeudi sur la participation du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, au Forum du Processus d’Aqaba tenu à Rome, sous l’égide du roi Abdallah II de Jordanie. Un déplacement stratégique, alors que le nord du Togo est confronté à la menace terroriste en provenance du Burkina Faso voisin.

Dans ses colonnes, le journal Waraa souligne la pertinence de la présence togolaise à cette rencontre internationale centrée sur la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et les réseaux criminels transfrontaliers. Une problématique devenue centrale pour les pays de la région ouest-africaine, et plus particulièrement pour le Togo, victime d’attaques djihadistes récurrentes dans la région des Savanes. (Source Togonews)

Le Tribunal de Bangui annule le certificat de nationalité d’Anicet Georges Dologuélé : Un tournant majeur à deux mois de la présidentielle

À Bangui, la justice vient de trancher sur une affaire aux répercussions politiques immédiates.

Dans une ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le Tribunal de Grande Instance de Bangui, sous la présidence du magistrat Okacha Alamine, a annulé le certificat de nationalité centrafricaine de l’ancien Premier ministre Anicet Georges Dologuélé.

Cette décision intervient à un moment crucial, alors que la République centrafricaine entre dans la phase décisive de la campagne présidentielle prévue pour décembre 2025. Saisi par Guy Martial Damanguère, Procureur de la République, le tribunal a examiné la légalité du certificat de nationalité n°9569 délivré à Dologuélé en 2012.

Selon l’ordonnance, l’ancien banquier aurait perdu automatiquement sa nationalité centrafricaine dès 1994, année où il a acquis la nationalité française. (Source Panafrican media)