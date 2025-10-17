Afrique: AgriConnect 2025 - Le Sénégal présente sa vision agricole

Le Sénégal a pris part au forum international AgriConnect 2025, consacré à la transformation de l'agriculture africaine. Selon la RTS, la délégation sénégalaise, conduite par le ministre de l'Agriculture Dr Mabouba Diagne, a exposé une feuille de route axée sur la souveraineté alimentaire, la modernisation des outils de production et la création d'emplois durables.

Sous l'impulsion du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, le gouvernement a fait de l'agriculture un pilier central du projet de société. Cette orientation se traduit par un investissement public record de 130 milliards de FCFA en 2025, témoignant de la priorité accordée au secteur agro-sylvo-pastoral.

Inscrite dans l'Agenda "Sénégal 2050", la vision gouvernementale repose sur une approche intégrée favorisant l'organisation des producteurs à travers des coopératives communautaires, la mise en valeur de grands périmètres agricoles dotés de technologies modernes d'irrigation, et la création de la plateforme AgriConnect, destinée à relier les acteurs publics, privés et les partenaires techniques et financiers.

La RTS rapporte également que le Sénégal entretient un partenariat stratégique renforcé avec le Groupe de la Banque mondiale (IDA, IFC, MIGA). Ce partenariat s'aligne sur les priorités nationales et vise à améliorer la productivité, la résilience et la durabilité du secteur. Il met l'accent sur la mécanisation intelligente, l'agroécologie, le soutien aux PME agricoles et aux femmes rurales, la digitalisation des pratiques agricoles, ainsi que le développement de l'agro-industrie.

D'après le ministre Mabouba Diagne, la concrétisation de cette ambition nécessitera un investissement estimé à 2 000 milliards de FCFA sur dix ans. Il a invité les partenaires du Sénégal à mutualiser leurs efforts au sein de la plateforme AgriConnect afin d'éviter la dispersion des initiatives et d'en maximiser l'impact. En retour, l'État s'engage à garantir une gouvernance rigoureuse, une redevabilité mesurable et une implication active du secteur privé ainsi que des collectivités locales.