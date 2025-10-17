Sénégal: Kristalina Georgieva, DG FMI - « Avec une bonne gestion, le pays peut réaliser beaucoup de choses »

Interrogée sur la situation du Sénégal, la directrice générale du Fonds monétaire international (Fmi) s'est montrée rassurante. « Le Sénégal a un grand potentiel. Avec une bonne gestion, le Sénégal peut réaliser beaucoup de bonnes choses pour son peuple », a-t-elle dit d'emblée.

La patronne du Fmi a ensuite évoqué les péripéties qui ont abouti à cette convergence de vues. « Il y avait une dette cachée, et les autorités l'ont mise en lumière. L'évaluation de la raison pour laquelle cela s'est produit, son ampleur et ce qu'il faut faire à ce sujet a pris un certain temps, mais maintenant nous avons de la clarté », a-t-elle dit. Et une fois cette étape franchie, le Sénégal a demandé un programme du Fonds, qui n'a pas tardé à répondre.

« J'ai rencontré la délégation sénégalaise ici. Nous avons eu une discussion très constructive sur ce que pourraient être les objectifs d'un programme, comment s'y prendre, et nous enverrons une équipe immédiatement après les réunions annuelles au Sénégal. Donc, en ce sens, nous avons agi dès que les conditions l'ont permis », a-t-elle détaillé.

Interpellée sur la notation de Moody's, la directrice générale du Fmi a refusé d'aborder le sujet. « Nous ne commentons pas les agences de notation », s'est elle contenté de répliquer.