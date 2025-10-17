Madagascar: Crise politique - L'ONU «condamne» un changement anticonstitutionnel

Une autre réaction. L'Organisation des Nations Unies (ONU) a publié, sur son site web, hier, un communiqué relatif à une déclaration attribuable au porte-parole d'Antonio Guterres, Secrétaire général de l'organisation mondiale sur la situation dans la Grande Île.

« Le Secrétaire général condamne le changement anticonstitutionnel de gouvernement à Madagascar et appelle au retour à l'ordre constitutionnel et à l'État de droit », indique le communiqué. Il y est ajouté qu'Antonio Guterres prend note de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), « de suspendre immédiatement la participation du pays à toute activité de l'Union, de ses organes et institutions jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays ».

Toujours selon cette déclaration, le Secrétaire général de l'ONU encourage toutes les parties prenantes « à s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans le pays ». Il réitère la disponibilité des Nations Unies à soutenir les efforts nationaux visant à atteindre cet objectif, en collaboration avec l'UA, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et d'autres partenaires internationaux.