Angola: La balance des paiements enregistre un excédent de 21,6 milliards de dollars US

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné aujourd'hui à Luanda que la balance des paiements de l'économie angolaise a enregistré un excédent de 21,6 milliards de dollars US en 2024.

Lors de son traditionnel message sur l'état de la nation, adressé à l'Assemblée nationale, le Chef de l'État a souligné que la trajectoire économique ne laisse planer aucun doute sur les bénéfices obtenus après l'indépendance nationale.

Il a rappelé que, si en 1974, le Produit Intérieur Brut (PIB) estimé en dollars américains ajustés à l'inflation était de 3,365 millions de dollars, représentant un PIB par habitant de 517 dollars, en 2024, le PIB par habitant était de 2 364 dollars.

« En 1974, la balance des paiements était excédentaire de 2,3 milliards de dollars US, contre 21,6 milliards de dollars US en 2024 », a-t-il ajouté.

Le PIB est déterminé par la somme de tous les biens et services finaux produits dans un pays, une ville et/ou une région à la fin de chaque année.

La fiche d'information trimestrielle sur les comptes nationaux de l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais) confirme que le produit intérieur brut (PIB) de l'Angola a augmenté de 4,43 % en 2024 par rapport à 2023.

Parmi les secteurs qui ont le plus contribué à cette performance figurent l'extraction de diamants, de minéraux métalliques et autres (avec un poids de 44,8 %), les transports et le stockage (10,4 %), la pêche (12,2 %), l'électricité et l'eau (6,5 %) et le commerce (4,6 %).

Il s'agit de la plus forte croissance des dix dernières années, puisqu'en 2015, le produit intérieur brut (PIB) de l'Angola avait progressé de 0,9 %, ce qui signifie que le taux de croissance enregistré en 2024 était le plus élevé. HM/QCB/LUZ