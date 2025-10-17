Congo-Kinshasa: Les exportations de cobalt reprennent après cinq mois d'interruption

La RDC, premier pays producteur mondial, avait suspendu ses ventes à cause de la chute du prix du cobalt, tombé à 23 000 dollars la tonne en avril 2025, contre 80 000 dollars en février 2022. Comme le prix est remonté jusqu'à 43 000 dollars la tonne, l'Autorité de régulation des minerais stratégiques a autorisé jeudi 16 octobre la reprise des exportations pour 21 sociétés, ce qui suscite des réactions au sein de la société civile.

En tête de la liste des sociétés minières qui vont exporter de nouveau du cobalt : le groupe chinois Cmoc avec 6 500 tonnes, suivi de Glencore avec plus de 3 900 tonnes et le groupe ERG, détenu à 40% par l'État kazakh, avec un peu plus de 2 000 tonnes. Au total, le pays prévoit d'exporter 18 125 tonnes d'ici fin 2025.

La société civile dénonce une attribution discriminatoire des quotas, car il y a 12 sociétés qui n'ont pas été retenues, sans explication. Jean-Pierre Okenda, le directeur de l'ONG la Sentinelle ne comprend pas pourquoi deux sociétés publiques, sans aucune référence dans cette matière, ont été retenues.

« On est dans une situation de traitement discriminatoire où l'on privilégie des entreprises de l'État. On parle de l'entreprise générale du cobalt qui n'a jamais exporté et qui n'a pas de mines opérationnelles. Vous avez aussi STL. Le Code minier ne distingue pas les opérateurs en fonction des capitaux détenus par l'État Congolais », explique-t-il.

L'Arecoms assume sa décision

Shadrack Mukad, directeur de l'ONG Casmia basée à Kolwezi, exige aussi de l'équité dans cette répartition. « Nous avons alerté pour qu'il n'y ait pas de favoritisme et que l'on n'attribue pas des quotas élevés à certaines entreprises. Nous avons insisté sur le fait que certaines sociétés ne figurent pas sur la liste », regrette-t-il.

De son côté, l'Arecoms assume sa décision. L'attribution des quotas stratégiques s'effectue à son entière discrétion.