Cote d'Ivoire: Air Côte d'Ivoire a opéré son premier vol long-courrier Abidjan-Paris et vise l'international

17 Octobre 2025
Radio France Internationale

Air Côte d'ivoire a opéré mercredi 15 octobre son premier vol long-courrier, Abidjan-Paris. Au lendemain, la liaison internationale était inaugurée par les dirigeants de la compagnie, dans la capitale française. Après avoir fait d'Abidjan un hub régional, Air Côte d'Ivoire, lancée en 2012, affiche ses ambitions à l'international.

C'est un Airbus A330 900 Néo qui a été choisi par Air Côte d'Ivoire pour son premier vol long-courrier Abidjan-Paris. Un appareil confortable et silencieux, en témoigne avec humour Dioman Coné, le représentant du ministre ivoirien du Commerce :

« Il est très silencieux ! À un moment, je me suis dit "l'avion s'est arrêté en plein air ? Que se passe-t-il ??" »

La liaison Abidjan-Paris sera assurée six jours sur sept puis tous les jours d'ici décembre, à la livraison du deuxième A330-900 Néo. L'ambition d'Air Côte d'Ivoire, explique Laurent Loukou, son directeur général c'est d'exploiter à l'international le fait qu'elle a conquis plus de 50 % du trafic régional : « Nous ne voulons plus être la petite compagnie qui reste en Afrique, à couvrir deux-trois millions de passagers avec 50 autres compagnies. Nous voulons être la porte d'entrée et de sortie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vers l'international. »

Après Paris, Air Côte d'Ivoire vise la destination de Beyrouth pour profiter de la présence en Afrique de l'Ouest d'une forte diaspora d'affaires libanaise.

