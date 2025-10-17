Madagascar: Au pays, les manifestants de la GenZ veulent rester vigilants sur le respect des revendications

Le colonel Michael Randrianirina est investi jeudi 17 octobre 2025 dans son rôle de président de la Refondation de la République de Madagascar. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de manifestations de la jeunesse, la GenZ, ralliée par des militaires qui ont finalement pris le pouvoir mardi 14 octobre. Alors que la destitution du président Andry Rajoelina est une victoire importante pour les membres de la Gen Z, ils ne comptent pas se taire avant que leurs demandes - eau, électricité, meilleur logement pour les étudiants - ne soient satisfaites.

Vêtue d'une jupe plissée d'écolière et d'une cravate, Fitia est venue faire un tour sur l'emblématique place du 13-Mai, au coeur de la capitale de Madagascar. La jeune femme a vécu les événements des dernières semaines comme une libération. « Il n'y a même pas un mois encore, c'était impossible de s'affirmer comme ça, par peur d'être emprisonné, assure-t-elle. Et là, c'est très bien qu'on puisse élever nos voix sans peur. La jeunesse a toujours voulu parle. Et là, elle ose. »

L'élan des dernières semaines doit être entretenu, mais l'heure est désormais au dialogue, selon la jeune Tsanta, rencontrée non loin de l'avenue de l'Indépendance : « À mon avis, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc le peuple doit rester solidaire, non pas pour mettre la pression sur ces nouveaux dirigeants, mais plutôt pour tenter de nous accorder ensemble sur les objectifs et ce qu'il nous reste à faire. »

« C'est maintenant que se joue vraiment la révolution »

Miharisoa Rakotondravelo est l'un des porte-paroles de la Gen Z. Il assure que ce sont ces voix que son mouvement veut continuer d'amplifier. « C'est maintenant que se joue vraiment la révolution, je dirais. Il faut vraiment faire entendre que les jeunes ont leur place, montrer cette soif de justice, tout en faisant en sorte d'unir le pays, parce que c'est vraiment la base du mouvement », estime-t-il.

Des discussions ont lieu depuis trois jours entre le nouveau pouvoir en place et les représentants de la Gen Z qui assisteront pour certains à l'investiture du président de la Refondation de Madagascar vendredi.

Trois jours seulement après le départ d'Andry Rajoelina du pays et la prise de pouvoir de son unité militaire à Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina doit être investi ce 17 octobre. Le nouvel homme fort de Madagascar, qui réfute le terme de coup d'État, se rendra devant la Haute cour constitutionnelle du pays.