Tunisie: Le PLF 2026 prévoit des charges budgétaires s'élevant à 63,575 milliards de dinars

Tunis — Le projet de la Loi de Finances 2026 (PLF 2026) prévoit des charges budgétaires s'élevant à 63,575 milliards de dinars, contre des ressources budgétaires ne dépassant pas les 52,560 milliards de dinars, provenant essentiellement, des recettes fiscales, à hauteur de 47,773 milliards de dinars (82% de l'ensemble des ressources budgétaires). Ainsi, le déficit budgétaire s'élèvera à 11,015 milliards de dinars, c'est ce qui ressort du PLF 2026, publié, récemment, par le ministère des Finances.

Toujours selon les données de ce département, les ressources de trésorerie s'élèveront, au cours de l'exercice 2026, à 27 milliards de dinars, lesquelles serviront, surtout, à financer le déficit du budget de l'Etat (11 milliards de dinars), et à rembourser les services de la dette intérieure (7,932 milliards de dinars) et extérieure (7,917 milliards de dinars).

Il convient de souligner que les ressources de trésorerie seront puisées, essentiellement, dans des emprunts intérieurs (19 milliards de dinars), et des emprunts extérieurs (6,8 milliards de dinars).

Par ailleurs, l'article 12 du PLF 2026, prévoit d'autoriser la Banque Centrale de Tunisie (BCT) à accorder des facilités de financement au profit de la trésorerie générale de la Tunisie, à hauteur de 11 milliards de dinars.

Ces facilités doivent être remboursées, sans intérêts, sur une période de 15 ans, dont une période de grâce de 3 ans.

S'agissant du budget réservé pour appuyer financièrement le secteur public (ministères et entreprises publiques), dont l'effectif s'élève à 687 mille agents, il est estimé à 1,585 milliard de dinars.