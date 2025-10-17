Gabon: Le Président de la République reçoit une délégation de la BAD

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD) , conduite par madame Marie-Laure Akin, Olugbadé, vice-présidente principale de ladite structure.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau avec le Président de la République. Ce fût l'occasion pour la Représentante de la BAD de porter un message de son Excellence Sidi Ould Tah, Président de l'institution, qui a réaffirmé l'engagement du groupe à accompagner la vision 50 du plan national de croissance et de développement qui vient d'être élaboré, et à consolider cette collaboration qui repose sur une confiance solide.

Il convient de noter que La BAD et le Gabon entretiennent de bonnes relations depuis de longues dates. Une collaboration matérialisée par le biais d'un portefeuille de transactions dans plusieurs secteurs tels que l'eau, l'énergie, l'assainissement, les infrastructures, qui ont eu un impact palpable sur la vie des gabonaises et des gabonais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les questions relatives à l'emploi des jeunes, au développement d'autres filières telles que l'agriculture ont également été évoquées au cours de cette entrevue. Il s'agit par exemple du décret d'annulation d'importation du poulet de chair en début 2027, et la possibilité de développer un projet dans le domaine avicole qui pourrait contribuer à produire du poulet au Gabon tout en impliquant des jeunes femmes dans la chaîne de production.

En outre, le Chef de l'État et ses hôtes ont fait un tour d'horizon sur la coopération ainsi que les engagements qui ont été contractés, la mobilisation et l'accélération des travaux des grands projets tels que la réalisation de la route Ndendé-Doussala entre autres.