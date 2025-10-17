Maroc: Le pays et la Russie renforcent leur partenariat stratégique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a effectué une visite de travail à Moscou où il a été reçu par son homologue russe, Sergueï Lavrov. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et la Russie, sur fond de mutations géopolitiques internationales et de volonté commune de redonner un nouvel élan au dialogue bilatéral.

Les entretiens entre les deux chefs de la diplomatie ont porté sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux, mais ont surtout permis d'aborder en profondeur la question du Sahara marocain. Nasser Bourita a rappelé la position constante du Royaume, fondée sur la recherche d'une solution politique, réaliste, pragmatique et durable dans le cadre exclusif des Nations Unies, sur la base de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 et saluée par la communauté internationale, dont le Gabon, comme la voie la plus sérieuse et crédible pour mettre fin à ce différend régional.

Sergueï Lavrov, pour sa part, a souligné que la Russie appuie les efforts déployés sous l'égide du Secrétaire général de l'ONU pour parvenir à un règlement politique et mutuellement acceptable, dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Il a insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue et de rejeter toute forme d'escalade.

Toutefois, le chef de la diplomatie russe a également reconnu que l'initiative marocaine d'autonomie pouvait constituer une base de discussion sérieuse dans la recherche d'un compromis durable, marquant ainsi une évolution notable dans la position de Moscou sur ce dossier sensible.

Les deux parties ont convenu de mettre en place un comité de travail bilatéral chargé d'examiner les différents volets de la coopération entre les deux pays et de proposer de nouvelles pistes de collaboration. Ce mécanisme vise à donner une impulsion renouvelée au partenariat maroco-russe dans des domaines variés tels que l'énergie, l'agriculture, la pêche, l'éducation, la culture et la coopération scientifique et technique.

Au-delà du Sahara marocain, les discussions ont porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire et les répercussions économiques des tensions internationales. Nasser Bourita et Sergueï Lavrov ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi qu'à la non-ingérence dans les affaires internes, principes fondamentaux qui guident la politique étrangère des deux pays.

Pour le Maroc, cette visite revêt une importance particulière. Elle intervient dans un contexte international marqué par des recompositions diplomatiques et économiques majeures, où Rabat cherche à diversifier ses partenariats et à renforcer son ancrage auprès des grandes puissances. La Russie, de son côté, considère le Royaume comme un partenaire stable et influent sur le continent africain, capable de jouer un rôle de passerelle entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe.

Cette convergence de vues traduit la maturité des relations maroco-russes, fondées sur la confiance mutuelle et le respect des intérêts stratégiques de chacun. La rencontre de Moscou témoigne également de la reconnaissance croissante du rôle du Maroc en Afrique et de la pertinence de son approche diplomatique, fondée sur la modération, le dialogue et la recherche du consensus.

Cette visite marque un pas significatif vers une compréhension plus équilibrée du dossier du Sahara marocain. Elle ouvre la voie à un dialogue plus franc et constructif, susceptible de consolider le soutien international grandissant à la solution d'autonomie proposée par le Royaume.