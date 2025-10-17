Sénégal: Le Dantec - Un hub médical et paramédical de référence selon le FONSIS

Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) a, dans une note parvenue à notre rédaction, mis l'accent sur la valorisation stratégique du site de l'Hôpital Aristide Le Dantec. Selon le FONSIS, c'est un hub médical et paramédical de référence.

« La reconstruction en cours de l'Hôpital Le Dantec positionnera le Sénégal parmi les acteurs de référence en matière d'infrastructures de santé dans la sous-région. L'établissement offrira une capacité d'accueil de 660 lits et un plateau technique de dernière génération. Ce plateau sera composé de 15 blocs opératoires, d'équipements d'imagerie et de radiothérapie de haute précision (scanner, IRM, angiographie, radiothérapie), ainsi que d'unités spécialisées », lit-on.

Selon le communiqué, le nouvel établissement est aligné sur les meilleurs standards internationaux en matière d'infrastructures médicales. Il occupe trois hectares sur les six de l'ancien hôpital, pour une valorisation optimale du foncier résiduel. « Dans l'optique de faire de l'Hôpital Le Dantec un véritable hub médical et paramédical, le FONSIS s'est vu confier la mission de valoriser le foncier résiduel du site historique afin d'y développer des services médicaux et paramédicaux spécialisés, ainsi que des infrastructures d'accueil modernes pour les accompagnants, en complément de l'offre de soins proposée par les hôpitaux de la capitale. »

Le FONSIS précise par ailleurs que le financement de ce projet se fera sans recours à l'endettement de l'État. Ainsi, il indique que les mécanismes de co-investissement envisagés avec le secteur privé ne prévoient aucune vente du foncier. Ils reposent notamment sur des schémas de mise à disposition du terrain à long terme ou d'apports en nature assortis de clauses de non-aliénation du foncier, garantissant la stabilité nécessaire à la réalisation des investissements privés.

« Le projet de hub médical et paramédical de l'Hôpital Le Dantec est actuellement en phase d'études, ce qui permettra d'en préciser le coût global ainsi que les modalités du schéma de co-investissement retenu. Sa mise en œuvre contribuera à renforcer l'autonomie sanitaire du Sénégal, à réduire les évacuations médicales à l'étranger et à positionner Dakar comme un hub régional de santé et d'innovation médicale », conclut la note.