Sénégal: L'hôpital Matlaboul Fawzeyni se mobilise contre le cancer du sein et de l'utérus

L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba a organisé une journée de consultation et de mammographies gratuites pour lutter contre les cancers du sein et de l'utérus ce jeudi. Cette initiative a attiré des centaines de femmes qui ont répondu présentes pour bénéficier de ces services de santé gratuits.

Selon le Dr Basile, gynécologue, le dépistage précoce est crucial pour lutter efficacement contre ces maladies. Il a souligné que le cancer se développe généralement à partir de lésions précancéreuses et que la détection de ces anomalies à temps est essentielle. Le directeur général de l'hôpital, Massamba Thioro Sall, a ajouté que le cancer du sein, lorsqu'il est détecté précocement, offre de meilleures chances de guérison.

M. Sall a précisé que l'hôpital se mobilise activement avec un programme concret, comprenant notamment des journées de dépistage et de mammographies gratuites. Des créneaux spéciaux seront réservés aux consultations et dépistages pour les femmes éligibles tout au long du mois d'octobre.

Le Dr Basile a souligné que la vaccination contre le cancer du col de l'utérus concerne les filles de 9 à 14 ans, mais a insisté sur l'importance du dépistage régulier une fois qu'elles sont actives sexuellement. M. Sall a lancé un appel vibrant aux entreprises, leaders d'opinion et citoyens pour soutenir cette cause et participer à la lutte contre le cancer.

L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba est déterminé à lutter contre les cancers du sein et de l'utérus en promouvant le dépistage précoce et en facilitant l'accès aux soins de santé. La mobilisation de la communauté est essentielle pour faire reculer ces maladies et sauver des vies.