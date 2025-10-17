Sénégal: Commerçants et ambulants sommés de libérer les emprises interdites

16 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Dans le sillage de la réorganisation de l'espace public initié par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le préfet du département de Tivaouane, a effectué, ce jeudi 16 octobre, une visite de terrain de sensibilisation et d'orientation sur les axes interdits de manière illégale.

Une descente qui fait suite à un communiqué publié le 13 octobre dernier, Informant de l'entrée en vigueur de l'arrêté interdisant les activités commerciales et occupation illégale de certaines artères de la ville de Tivaouane, ce jeudi 16 octobre. Selon l'arrêté préfectoral, les avenus Palla Mbaye, El Hadji Malick Sy, la route nationale 2 dans les limites territoriales de la commune et la voie ferrée sont concernés. Le site des mécaniciens au quartier Keur Cheikh a été la première étape.

Accompagné de l'adjoint au maire charge du cadre de vie, Pape Momar Gaye, des forces de sécurité, du service de l'urbanisme, de la sonaged entre autres services concernés, le préfet s'est rendu ensuite tour à tour à l'avenue Palla Mbaye, l'avenue Seydi El Hadji Malick Sy, les limites de la route nationale 2 pour finir au niveau de la voie ferrée.

Une démarche de sensibilisation appréciée à sa juste valeur par les commerçants et ambulants qui, tous promis de se conformer à la loi. Pour Mamadou Gueye, l'objectif c'est réussir à libérer les emprises interdites sans user de la force. Cependant, a tenu à préciser le préfet, force restera à la loi.

